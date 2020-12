Koronavírus: ezt a nevet hamarosan mindenki meg fogja tanulni

Eddig csak a Pfizer és a BioNtech vakcinájaként volt szó az oltóanyagról, pedig neve is van. A vakcinára kiadott uniós engedély és a magyar hatóság, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) oltási útmutatójából kiderül, hogy a vakcina a Comirnaty nevet kapta.

Az első, csaknem 10 ezer adagos szállítmány pedig szombaton megérkezett Magyarországra.

A Comirnatyt mínusz 70 Celsius-fokon kell szállítani, ezen a hőmérsékleten hat hónapig, utána 2-8 fokon további öt napig tárolható, feloldás után pedig hat órán keresztül stabil a szerkezetet.

A koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyag új technológiával készül: úgynevezett mRNS típusú vakcina, amelyek mechanizmusa, hogy becsapják a sejteket, mert teljes vírus helyett csak egy vírusproteint gyártatnak le velük. Ezért sokkal gyorsabban alakul ki a védekező reakció. További sajátosságuk ezeknek az oltásoknak, hogy a hagyományos vakcináknál erősebb immunválaszt indukálnak. Az mRNS vakcinák előnye az, hogy ezeket könnyű nagy mennyiségben gyártani, mert a folyamat rövidebb, mint a hagyományos vakcinák esetében, néhány hónap szemben az 1-2 évvel.

Az OGYÉI kórházaknak szóló tájékoztatójából kiderül:

A Comirnaty többadagos injekciós üvegben kerül kiszerelésre, melynek tartalmát fel kell hígítani a felhasználás előtt. Egy injekciós üveg (0,45 ml) hígítás után 5 darab 0,3 ml-es adagot tartalmaz, mely 30 mikrogramm COVID-19 mRNS vakcinát tartalmaz (lipid nanorészecskékbe ágyazva) adagonként.



A kiolvadt vakcinát az eredeti injekciós üvegében kell felhígítani 1,8 ml mennyiségű 9 mg/ml-es (0,9 százalékos), injekcióhoz való nátrium-klorid oldattal. A hígítás után az injekciós üveg 2,25 ml-t, azaz 5 adagot tartalmaz, amelyek 0,3 ml-esek. A hígítás után 6 órán belül fel nem használt vakcinát meg kell semmisíteni.



Ezek alapján az OGYÉI a feloldást követően 5 adag felszívását javasolja, az EMA által jóváhagyott alkalmazási előírásnak megfelelően, minden további adag felhasználása nem hivatalos előírás szerinti alkalmazás. A több adagot tartalmazó injekciós üvegben az 5 adag kivétele után visszamaradó vakcina mennyisége a használt tűk és fecskendők típusától függően változó lehet. Az oltást végző személyeknek a saját intézményük szabályzatára kell támaszkodniuk a több adagot tartalmazó injekciós üvegek felhasználásával kapcsolatban. Arra mindenképpen ügyelni kell, hogy amennyi beteget most beoltanak, annyit kell majd 3 hét múlva is beoltani, vagyis biztosítani kell, hogy a második oltást is megkaphassák az első oltásban részesült személyek.