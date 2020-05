Koronavírus: hatásos a remdesivir a kezelésben

A vizsgálatok alapján a gyógyszer a betegség súlyosságától függetlenül átlag négy nappal, 15-ről 11 napra rövidítette a gyógyulás idejét. De a haldoklóknál nincs szignifikáns hatása.

Az amerikai gyógyszerfelügyelet már április 29-én megadta vészhelyzeti hozzájárulását a Gilead Sciences által már az ebola ellen sikertelenül bevetetett remdesivir klinikai alkalmazásához, de a pontos hatékonysága nem volt ismert. Az első nagy mintás klinikai tesztek eredményeit most közölték, amely alapján a készítmény valóban segíti a koronavírusos betegek gyógyulását.

Ahogy azt a New York Times alapján a 444 is megírta, a remdesivir valóban hatékony, lerövidíti a betegség lefolyását, de nincs különösebb hatással a betegség halálozási rátájára. A gyógyulást átlagosan négy nappal rövidíti le (15-ről 11 napra), és nincsenek erős mellékhatásai. A súlyosabb betegek tüneteit is enyhítette. Emiatt önmagában még nem változtatja meg a járványhelyzetet a világban, hisz a halálozási adatokon nem tud javítani.

Viszont több más készítményt is találtak, melyek épp a súlyos eseteknél mutattak jó eredményeket: ilyen a tozilicumab és a leronlimab, melyek a citokinvihar nevű túlzott immunválaszhoz köthető tünetegyüttest tudják hatékonyan kezelni. Sok betegnél éppen ez okoz halált.