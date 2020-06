Koronavírus: jöhetnek tömeges vakcina próbák

Júliusban kezdenének meg egy, a koronavírus ellen kifejlesztett vakcina tesztelését 30 ezer önkéntes bevonásával.

A Moderna gyógyszergyártó cég megerősítette, hogy most fejezik be a Moderna vakcinájával a klinikai fázis I. vizsgálatokat, amelynek előzetes adatai ígéretesnek tűnnek, és nagyjából július elején megkezdődhetnek a fázis III. vizsgálatok is - írja a Reuters nyomán a Portfolio.

A vakcina 100 mikrogrammos dózisát választotta ki a vizsgálathoz, ezen a dózisszinten a vállalat arra készül, hogy évente mintegy 500 millió adagot tud gyártani, 2021-től ez pedig 1 milliárdra is emelkedhet amint létrejön a stratégiai együttműködés a svájci Lonza gyógyszergyártóval.

A harmadik fázisban a cég 300 egészséges felnőttet tesztelt, köztük idősebbeket is, náluk különösen fontos volt, hogy milyen immunreakció érkezik az oltóanyagok beadása után.