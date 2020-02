Koronavírus: lépett a KFC és a Pizza Hut

Óvatosságból érintésmentessé online rendelés utáni ételátadást a Kentucky Fried Chicken és a Pizza Hut Kínában.

A koronavírus miatti óvintézkedések a gyorséttermeket is elérték Kínában: a Kentucky Fried Chicken (KFC) és a Pizza Hut például új kiszállítási módszerrel juttatja el a megrendelt ételeket a vásárlóknak - írja a Business Insider online amerikai gazdasági lap.

Egyet előre, egyet hátra

Ehhez a vevőknek az "érintkezés nélküli kézbesítést" kell választaniuk az online rendelésnél, vagy amikor a futárok felveszik velük a kapcsolatot telefonon, hogy megbeszéljék az átvétel helyét. A célban a futár csak akkor veszi elő az ételt a speciális hordózótáskájábából, amikor látja, hogy megérkezett a vásárló, így az nem hűl ki. Ezután a futár hátrébb lép és int a vevőnek, hogy jöhet az ételért. A futár pedig nagyjából 3 méter távolságból figyeli, ahogy elveszik a csomagot. Az ételhordóknak kötelező maszkot hordaniuk, fertőtleníteniük a kezüket és a táskájukat minden átadás után.

Jönnek az elviteles csomagolások

Hasonló, érintkezés nélküli átvételi lehetőséget a néhány KFC és Pizza Hut étteremben is tesztelnek. Itt olyan állványokat tettek ki, ahonnan el lehet venni az ételeket. A pizzát vagy hamburgert pedig akkor is elviteles csomagolásban kapják a látogatók, ha a helyszínen szeretnék megenni, hogy ne legyenek kitéve a levegőben terjedő potenciális vírusoknak. A két étteremláncot működtető anyavállalat kínai leánycége, a Yum China a Business Insiderrel közölte, az új szolgáltatással koronavírus emberről emberre való terjedésének kockázatát szeretnék csökkenteni, és így védeni a munkavállalók és a vásárlóik egészségét. A cég egyébként emellett több kínai egységét bezárta a koronavíus-járvány miatt.



Kínában egyébként két ételrendelő app is bevezette az érintkezés mentes átvételi lehetőséget. Az amerikai Centers for Disease Controll and Prevention (CDC) szerint a koronavírus ugyanis egyik emberről a másikra általában akkor terjed, ha az érintettek nagyjából 1,8 méterre vannak egymástól és a fertőzött köhög vagy tüsszent.