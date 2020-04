Koronavírus: megtalálták-e a gyógyszert? Hamarosan kiderül

A csodavárás a szárnyaira vette Gilead Sciences vállalatot, miután kiderült, hogy egyik gyógyszere hatásos lehet a koronavírus ellen. Egyes szakértők szerint ez mentheti meg az amerikai gazdaságot, mások nem ennyire optimisták. Mindenesetre a Gilead két hónap alatt 33 százalékos drágulást mutatott be a részvénypiacon.

Az amerikai Gilead Sciences Inc. részvényára 12 százalékkal ugrott meg az április 17-i piacnyitás előtti tőzsdei kereskedésben, miután híre jött, hogy egy chicagói doktor sikeresen kezelt koronavírus-betegeket a vállalat remdesivir hatóanyagát tartalmazó gyógyszerrel. Jim Cramer a CNBC tőzsdei szakírója úgy véli, hogy ez a kezelés esélyt ad az amerikai gazdaságnak, hogy sikerrel vegye fel a harcot járvánnyal.

Szerinte a remdesivir csökkentheti a megbetegedések számát, ami új helyzetet teremthet abban, milyen gyorsan lehet újraindítani a gazdaságot, és milyen meredek lehet az azt követő fellendülés. Egyben megjegyezte azt is, hogy azok a befektetők, akik márciusban - miután a koronavírus-járvány pandémiává duzzadt - a tőzsde hosszú távú hanyatlására játszottak, valójában a tudomány ellen fogadtak, és most megjárhatják. A remdesivir egy tíz évvel korábban elkészített molekula, az egyszerűen csak a3-nak nevezett készítmény átalakított változata. Ezt már tesztelik is, mint terápiás készítményt, amelyet eredetileg az ebola ellen szántak.

Óvatosan

Az első lelkesedést azonban - ahogy az oly sokszor lenni szokott - kijózanodás követte, ugyanis egymás után érkeztek a figyelmeztetések a remdesivirrel kapcsolatos próbálkozás korlátairól. Az alaphangot maga a Gilead adta meg azzal, hogy közleményt juttatott el a Reutershez, amelyben világossá tette: a remdesivir hatékonysága tudományosan nem bizonyított, további alapos teszteknek kell még jönniük, mielőtt biztosat mondhatunk arról, mennyire hatásos a koronavírus-betegség gyógyításában. Ezeket követően április végén többet mondhatunk.

Ezt követték a pénzpiaci elemzők, élükön a JPMorgan biotechnológiai ágazattal foglalkozó szakértőivel. Szerintük a chicagói eredmények biztatóak, de egyedi próbálkozásokról van szó. A Barclays illetékes elemzői ugyanerre a következtetésre jutottak. Az ügy előzménye, hogy a New England Journal of Medicine április közepén publikált egy cikket, amely arról számol be, hogy egy speciális program keretében próbálták ki a remdesivirt: itt megengedték, hogy nem kipróbált gyógymódokat alkalmazzanak a betegeken és az esetek kétharmadában javulást hozott a kezelés.

A kevés eset mellett az is kérdéses, hogy a gyógymód a koronavírus-betegség milyen súlyos változatai esetén lehet jó. Chicagóban olyanokon alkalmazták, akiknek komoly tüneteik voltak ugyan, de nem voltak lélegeztetőgépen. A következő szakaszban a legsúlyosabb betegeken is le akarják tesztelni a hatásosságát. Erre utal a Gilead a közleményében, amikor április végéig ígérnek további információkat arról, hogy valóban "csodagyógyszer-e" a hatóanyaguk.

Mi ez?

Mindenesetre a Gilead a remdesivir koronavírussal szembeni vizsgálatai egyelőre a tőzsdén mindenképpen sikert hoztak a vállalatnak. A gyógyszercég árfolyama tavaly áprilisban 63-65 dollárnál tartott. Lényeges változás nem történt a múlt évben, végig 60 és 70 dollár között mozgott. A koronavírus-járvány kirobbanása óta viszont látványos a növekedés, köszönhetően annak, hogy a remdesivirrel az egyik lehetséges ellenszerként számolnak a jövőben.

A Gilead-árfolyam január végén a Bloomberg adatai szerint 63,20 dollár volt. Egy hónappal később már stabilan a 70 dolláros szint körül mozgott. Márciusban már a 75 dollár volt a jellemző és ezt a szintet többször is átugrotta. Majd a most pénteki - április 17-i - kereskedést 84 dolláros zárta. Vagyis a január végére jellemző árfolyamhoz 33 százalékot tett hozzá.