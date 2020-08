Koronavírus - szeptember közepétől már forgalmaznák az orosz vakcinát

Szeptember 4-én vagy 5-én kezdődik meg az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegség elleni első orosz vakcina "posztregisztrációs" klinikai tesztelése - idézte a Rosszija 24 hírtelevízió szerdán Alekszandr Gincburgot, az oltóanyagot kifejlesztő Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet igazgatóját.

Kirill Dmitrijev, a koronavírus elleni orosz oltóanyag kidolgozását finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója múlt csütörtöki nyilatkozatában még erre a hétre ígérte a Szputnyik V elnevezésű oltóanyag tesztelése de facto harmadik stádiumának beindítását. A vakcinát augusztus 11-én jegyezték be feltételesen Oroszországban - írja az MTI moszkvai tudósítója.

Gincburg akadémikus tájékoztatása szerint az oltóanyag szeptember 3-ig a "posztregisztrációs" tesztelésbe bevont összes központba eljut majd. A kipróbálásnak ez a szakasza kilenc-tíz hónapig is eltart majd, de a vakcina már jóval hamarabb, szeptember 15-20. között polgári forgalomba kerül majd, párhuzamosan az önkénteseken való kipróbálásával.

A Gamaleja Intézetnek az orosz egészségügyi minisztérium által jóváhagyott, Moszkva több állami kórháza által elvégzendő tesztelésébe 40 ezer, 18 évesnél idősebb önkéntest vonnak be. Dmitrjev a múlt héten azt ígérte, hogy a randomizált, a placebokontrollos klinikai vizsgálatokat is magában foglaló vizsgálat minden szempontból megfelel majd a nemzetközi előírásoknak. A munkálatokba konzulensként nagy nyugati szervezeteket is bevonnak. A Szputnyik V-t az Egyesült Arab Emírségekben, Szaúd-Arábiában, a Fülöp-szigeteken, Indiában és Brazíliában is tesztelik majd.

Az orosz védelmi minisztérium szerdán közölte, hogy az új típusú koronavírus elleni küzdelemhez szeptemberben újabb négy sokfunkciós egészségügyi központot fog üzembe helyezni, ezúttal Pszkovban, Velikije Lukiban, Szeveromorszkban és Kizilben. Ilyen intézményekből Kamcsatkától Kalinyingrádig április-májusban 16 épült fel rohamtempóban, majd további négyet is átadtak.

Oroszországban az igazolt koronavírus-fertőzések száma az elmúlt nap alatt 4676-tal 970 865-re emelkedett a szerdán közölt hivatalos adatok szerint. Ez volt április vége óta a legalacsonyabb napi növekmény. A terjedés üteme immár 11. napja nem haladja meg a 0,5 százalékot, az új esetek 26,8 százaléka tünetmentes - írja az MTI.

Oroszország a negyedik helyen áll a világon a kimutatott koronavírus-fertőzések számát tekintve az Egyesült Államok (5,8 millió), Brazília (3,7 millió) és India (3,2 millió) mögött.

Az aktív esetek száma 1842-vel 168 032-re csökkent. A halálozások száma 115-tel 16 683-ra, a felépüléseké pedig 6403-mal 786 ezer 150-re emelkedett.

Az országban a járvány kezdete óta több mint 35,1 millió, az elmúlt nap folyamán pedig mintegy 245 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 211 224 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.