Koronavírus: van olyan áruházlánc, ahol bónuszt kapnak a dolgozók

Az amerikai Walmart, a világ egyik legnagyobb áruházlánca jelentős bónuszt fizet órabérben foglalkoztatott alkalmazottainak elismerve az elmúlt hetek bevásárlási lázában tanúsított helytállásukat.

Az amerikai Walmart áruházlánc bejelentette, hogy összesen 365 millió dollárt (több mint 120 milliárd forint, egy budapesti vizes vébé költsége) költ bónuszokra, amelyeket órabérben foglalkoztatott alkalmazottainak fog kifizetni - adta hírül a CNBC.

A pluszjuttatással ismerik el a dolgozók helytállását, akik fáradhatatlanul, hősiesen végezték a munkájukat a koronavírus-járvány miatt kialakult vásárolói roham idején.

A teljes munkaidőben foglakoztatott órabéresek 300 dollárt (100 ezer forint), a részmunkaidősök 150 dollárt kapnak. Minden dolgozó jogosult lesz a bónuszra, aki március 1-jén a vállalat alkalmazottja volt. A pénzt április 2-án már át is utalják. A cég ezenfelül az áruházaiban, a klub rendszerében és az ellátási láncában dolgozók bónuszait (összesen 180 millió dollár értékben) egy hónappal korábban fizeti a szokásosnál.

A nagyvállalat azt is bejelentette, hogy 150 ezer ember felvételét tervezi május végéig áruházaiba és elosztóközpontjaiba, mivel arra számít, hogy a járvány miatt továbbra is a szokásosnál nagyobb lesz a kereslet a boltjaiban kínált árukra. Az állások ideiglenesek lesznek, bár egy részük hosszabb távon állandó foglalkoztatássá válhat. A napokban az Amazon online áruház jelentett be 100 ezer fős munkaerő-felvételt.