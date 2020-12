Kutatás igazolja az egyik vakcina hatékonyságát

A Moderna újabb információkról számolt be a Covid-19 vakcinajelöltjének klinikai fázisban lévő vizsgálatairól és gyártásának előkészületeiről. Ez alapján sokáig biztosít védelmet a készítmény, amely egy messenger RNS elvén működik.

A New England Journal of Medicine (NEJM) szerkesztőjének küldött levélben számolt be az mRNA-1273 vakcina NIH által vezetett fázis I. vizsgálatainak előzetes adatairól, amelyek a vakcina hatásosságának tartósságát hivatottak alátámasztani.

"Noha az emberekben a SARS-CoV-2 fertőzés elleni természetes védekező mechanizmusai még nem állnak fenn, ezek az eredmények azt mutatják, hogy a kötő és semlegesítő antitestek titerének enyhe várható csökkenése ellenére az mRNS-1273 tartós humorális immunitást képes biztosítani" - foglalják össze az eredményeket a cikkben.

Mint beszámol a Moderna a kutatás eredményeiről, korosztálytól függetlenül hatékony az oltás a védettség kialakításában. Viszont több elemet még vizsgálnak, például a hosszútávú hatásait a vakcinának még vizsgálják - nemcsak a hatékonyságát, hanem az esetleges biztonsági kérdéseket is. Az immunogenitás felmérésére egy 13 hónapos nyomon követésen alapuló vizsgálatot indítottak. A hatékonyságot mérő 3. fázisú vizsgálat alapján a vakcinájuk 94,5 százalékos hatékonyságot mutat.

A Moderna arra számít, hogy 100-125 millió dózis oltóanyag lesz hozzáférhető világszerte 2021 első negyedévében (85-100 millió ezek közül az Egyesült Államokban, 15-25 millió pedig azon kívül lesz elérhető). Ebbe a mennyiségbe már beleértendő annak az 500 millió -1 milliárd dózisnak egy része is, amelyet a vállalat 2021 év folyamán tervez, globális szinten, előállítani.

A társaság fejlesztése egy mRNS vakcina, az ilyen készítmények működési elve, hogy becsapják a sejteket, mert teljes vírus helyett csak egy vírusproteint gyártatnak le velük. Ezért sokkal gyorsabban alakul ki a védekező reakció. További sajátosságuk ezeknek az oltásoknak, hogy a hagyományos vakcináknál erősebb immunválaszt indukálnak. Az mRNS vakcinák előnye az, hogy ezeket könnyű nagy mennyiségben gyártani, mert a folyamat rövidebb, mint a hagyományos vakcinák esetében, néhány hónap szemben az 1-2 évvel.