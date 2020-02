Lassul az autópiac növekedése - erre számít a kecskeméti Mercedes

Nőtt tavaly a kecskeméti gyár bevétele, amely annak is köszönhető, hogy három alkalommal indítottak el új kompakt modell sorozatgyártását. Idén az európai szén-dioxid-kibocsátási szigorítások miatt lassulhat az autópiac növekedése, de a gyár ettől még teljes kapacitáson termel majd.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kecskeméti gyárában tavaly 190 ezer autó gördült le a futószalagról, amellyel 3,7 milliárd euró (mintegy 1120 milliárd forint) bevételt értek el. Ez 2,7 százalékos növekedés a 2018-as 3,6 milliárdhoz képest - mondta Christian Wolff, a cég ügyvezető igazgatója.

2019 februárjában indult el a CLA Coupé gyártása, majd júniusban ennek kombi változata a Shooting Brake. Ősztől pedig ennek a két modellnek az AMG változatai is Kecskeméten készülnek. A CLA-k kizárólag a magyar gyárban készülnek a világ valamennyi piaca számára.

A globális bizonytalanságok ellenére a gyár teljes kapacitással termel majd. Bár nem tudják függetleníteni magukat e folyamatoktól, Christian Wolff mégis arra számít, hogy a Mercedes kompakt modelljei iránt nő majd a kereslet.

A kecskeméti gyárban az elmúlt két évben 35 százalékkal nőttek a bérek, amelyhez cafeteria, vakációs juttatás, munkába járási támogatás és szenioritási bónusz is társul.

A hazai autóértékesítéssel foglalkozó Mercedes-Benz Hungaria Kft. 113,16 milliárd forintos bevételt ért el, amely 4,2 százalékkal magasabb az előző évinél. Tavaly itthon 4503 új Mercedest adtak el, amelynek 10 százaléka AMG-modell - mondta Reinhard Münster, a cég ügyvezetője.

Nagyon keresettek voltak a kecskeméti CLA-k és az A-osztály, amelyhez előbbi modellváltásának keresletnövelő hatása is hozzájárult. Ezekből 830 darab kelt el, amely 48 százalékos növekedés.

Néhány keresett modell eladási számai:

E-osztály sedan: 574 darab

GLC: 449 darab

A-osztály: 440 darab

C-osztály sedan: 406

CLA: 390 darab



GLC Coupé: 377 darab

B-osztály: 261 darab

GLA: 235 darab

V-osztály: 204 darab

GLE: 176 darab

GLE Coupé: 126 darab

G-osztály: 112 darab

S-osztály seadan: 109 darab

AMG GT: 108 darab

CLS Coupé: 103 darab

E-osztáyl Coupé: 89 darab



Smartból 98 darab kelt el.



Fotó: Szász Péter/Napi.hu

Az elektromos és plug-in hibrid meghajtású Mercedesekből 200 fogyott, 68 százalékkal több, mint korábban.

A kishaszongépjármű üzletág 16 százalékos növekedéssel zárta az évet, a húzómodell a Sprinter volt. Nagyhasznonjárműből pedig 588-at adtak el.

A cégnek 92 munkatársa volt tavaly, 7 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A cégnek 12 értékesítési partnere, 18 márkakereskedése és 31 szervizpontja van.

A kft. számos új modellt mutatott be az elmúlt időszakban és terveik szerint több újdonság érkezik idén is. Nemrég kezdték el a GLB SUV értékesítését, amely itthon regisztrációs adó nélkül bruttó 12,2 millió forinttól indul. Az autóból azonban létezik hétüléses változat is, amelynek ára az állami támogatással 10 millió forint alatt marad. A modell tervezésében a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyik diákja is részt vett.