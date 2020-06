Lázadás a bevásárlóközpontokban

Lengyelországban a bevásárlóközpontokban lévő üzletek tiltakoznak a túlzottan magas bérleti díjak ellen, már egyfajta országos sztrájkot is szervezet nemtetszésük jelzésére.

Jó pár tucat üzlet az elmúlt napokban délben bezárt a varsói Északi Galériában, ami egy hatalmas kereskedelmi központ. Ezzel tiltakoztak az érthetetlen bérletidíj-emelés ellen, amellyel a járvány miatt amúgy is nehéz pénzügyi helyzetben lévő boltokat tovább kínozzák - írta a Business Insider Polska. Nem csupán ebben a bevásárlóközpont volt tüntetés.

Varsóban és Lengyelország számos településén sok kereskedelmi cég részt vett az akcióban, mivel ugyanazzal a gonddal küzdenek: túl magas a bérleti díj a jövedelmükhöz képest. Az üzlettulajdonosok úgy vélik, hogy a bérbeadók ötletszerűen alakítják a szabályokat ahelyett, hogy hosszú távú megoldást kínálnának. Az egyik elképzelésük, hogy rugalmassá tennék a befizetéseket attól függően, mekkora az üzletek forgalma.

A tüntetésen - amelyről a kirakatokban tájékoztatták a vevőket - részt vett például a Deichmann, a Home & You, az Intersport, a Mohito, a Kruk, és így tovább. A tüntetés alatt sajtótájékoztatót is tartottak. Ezen elhangzott az is, hogy az újranyitást követően nem reális a régi forgalmat elvárni. Egyes boltokban a jövedelem esése elérte az 50 százalékot. Olyan hely is akadt, ahol a tavalyi azonos időszakhoz képest 90 százalékos volt a forgalom és a jövedelem csökkenése.