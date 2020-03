Leáll a Ford is Európában

A koronavírus egyre erőteljesebb terjedése miatt a Ford Motor Company ideiglenesen felfüggeszti a jármű- és motorgyártást a kontinentális európai üzemeiben - adta hírül a cég.

Az intézkedés március 19-én, csütörtökön lép érvénybe, és a felfüggesztés várhatóan több hétig tart majd.

A Ford azt követően döntött így, hogy az Egészségügyi Világszervezet közölte: a koronavírus-járvány új epicentruma Európa, ahol a bejelentett esetek száma az elmúlt napokban jelentősen növekedett, és várhatóan továbbra is gyorsan növekszik majd.

A Ford gyártóüzemeibe irányuló alkatrész-beszállítás egyre szakadozottabbá vált az elmúlt időkben, a járműértékesítés pedig az egész iparágban csökkent, mivel a márkakereskedéseket több országban is arra kötelezték, hogy ideiglenesen zárjanak be. Ugyanakkor a járművek javítása fontos társadalmi igény, ezért a Ford-márkaszervizek az egész kontinensen továbbra is elvégzik az alapvető karbantartásokat és javításokat.

A németországi Kölnben és Saarlouisban, illetve a romániai Krajovában március 19-től, csütörtöktől áll le ideiglenesen a termelés. A Ford spanyolországi Valencia összeszerelő üzeme és motorgyára már március 16-tól, hétfőtől ideiglenesen felfüggesztette a termelést, miután három dolgozónál koronavírus-fertőzést állapítottak meg az elmúlt hétvégén. Az üzemekben csupán a legfontosabb munkákat - például a karbantartást és a biztonsági felügyeletet - végzik el.

Az érintett európai dolgozókat feletteseik tájékoztatják a helyi üzemre érvényes intézkedések részleteiről.

Az intézkedések a múlt heti döntések sorát követik, amelyek értelmében minden alkalmazott távmunkában dolgozik, kivéve, ha üzleti szempontból kritikus fontosságú feladatot lát el, amit a helyszínen kell elvégezni. A távmunka mindaddig folytatódik, amíg a vállalat erről további döntést nem hoz, ezzel is támogatva a vírusfertőzés visszaszorítására irányuló folyamatos erőfeszítéseket.

"Bár létesítményeink működését a koronavírus eddig szerencsére korlátozottan befolyásolta, a járvány mégis példátlan hatással van alkalmazottainkra, márkakereskedőinkre, beszállítóinkra és vásárlóinkra, illetve az egész európai társadalomra.Ez a krízis drámai hatást gyakorol az európai piacra és a beszállítói iparágra. A nemrégiben több ország által is bevezetett intézkedések, amelyek korlátozzák az alapvető utazási és személyes kapcsolattartási lehetőségeket, és bizonyos országokban az áruk szállítását együttesen teszik indokolttá, hogy ideiglenesen felfüggesszük gyártási tevékenységünket a legnagyobb kontinentális európai üzemeinkben." - mondta " ny Stuart Rowley, a Ford Európa elnöke.

Nem csak a Ford hozott ilyen döntést: a Peugeot, Opel és Vauxhall márkákat gyártó franca PSA azt közölte, hogy egyelőre március 27-ig teljes európai autógyártását felfüggeszti. Az olasz-amerikai Fiat Chrysler Automobiles (FCA) is ugyanígy tesz az európai üzemeinek döntő részében.

A Magyar Suzuki Zrt.-nél is operatív törzs alakult, amely hétfőn már jelentős változásról értesítette a vállalat munkavállalóit, így többek közt Szlovákiából nem indítottak dolgozói buszjáratot, a gyakornokok és a 60 év felettiek nem állhattak munkába.

Kéthetes kényszerszünet jön a Volkswagen legtöbb európai gyárában, amely a győri Audit is érinti.