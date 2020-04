Leépít és nagy átszervezésbe fog a GoPro

A GoPrót is fájdalmasan érinti a koronavírus járvány, a vállalat globális átszervezésekre kényszerült, és alkalmazottainak több mint ötödétől búcsúzik el világszerte - írja a hwsw.hu.

Az elmúlt években hányatott sorsú vállalat, amelynek 2016-os drónpiaci rajtja is kudarccal végződött, tavaly erőre kapni látszott, főként a Hero 7 kamerák népszerűségének hála - írja a szakportál. A járványhelyzet ennek vetett most véget.

A GoPro közleménye szerint a járvány az elmúlt hónapokban erősen megtépázta disztribúciós hálózatát, ami miatt idén fokozatosan átáll a vásárlók felé történő közvetlen értékesítésre, ettől a cég egyben nagyobb nyereséget is remél.

A döntés miatt viszont dolgozóinak több mint 20 százalékától válik meg, ami több mint 200 embert jelent, ezzel párhuzamosan pedig a vállalat öt régióban irodaterületeit is csökkenti. A sales és marketingköltségeket is visszanyesi, mind 2020-ban mind pedig a következő időszakokban. A cég mindezekkel 100 millió dollárral tervezi csökkenteni a 2020-as kiadásait, 2021-ben pedig 250 millió dollárt spórolna meg működési költségeiből.

Mindez persze még nem jelenti, hogy a gyártó akciókamerái minden boltból eltűnnek, ahogy a cég fogalmaz, termékei a vezető áruházakban továbbra is ott lesznek azokban a régiókban, ahol a felhasználók továbbra is az offline vásárlást részesítik előnyben.

A fő hangsúly azonban a későbbiekben a GoPro.com felületére helyeződik majd át, ahonnan a cég közvetlenül árusítja kameráit és kiegészítőit. A felület egyébként már most is az eladások jól látható szeletéért felel, az európai piacokról származó bevétel több mint 20 százaléka folyt be a céghez az online felületen bonyolított vásárlásokból, és az Egyesült Államokban is közel 20 százalék volt ez az érték. A leépítések nem érintik a GoPro termékeire vonatkozó ütemtervét, a vállalat szerint az idei hardverek, szoftverek és más szolgáltatások is az eredetileg tervezett menetrend szerint jelennek majd meg.