Újabb kérés érkezett a Legóhoz

Virtuális ötletládát is fenntart a Lego a rajongóknak: a Lego Ideas oldalon bárki megoszthatja a Legóból készített alkotását, ha az ötlet elég támogatót kap, akkor akár a boltok polcain is megjelenhet. Egy holland férfi most azt szeretné, ha tovább zöldülnének a Lego-városok és szélesebb biciklisávokért kampányol.

A környezetbarát közlekedési módok egyre népszerűbbek lesznek, azonban 2019-ben a holland Marcel Steemannak feltűnt, hogy - a valódi városokkal ellentétben - a Lego City termékek ezt a szemléletmódbeli változást nem követték. Steeman szerint a Lego-városok autóközpontúak, ezért a javaslatát elküldte a cégnek az ötleteket gyűjtő weboldalára. Feleannyi energia kell a magyar Lego-bábukhoz The Verge cikke szerint Steeman azt szerette volna, ha a dániai székhelyű játékgyártó bicikliutakat ad a készletekhez. A Lego Cityben ugyanis van hely autóknak, amik az évek alatt egyre nagyobbak lettek, de a bicikliknek már nem jutott külön sáv. Zongora és a Jóbarátok sorozat ikonikus kávézója A Lego virtuális ötletládájában a rajongók különböző versenyeken vehetnek részt, és megoszthatják az ötleteiket a céggel, ezeket pedig a többi felhasználó értékelheti és bizonyos számú támogató után akár valódi termék is lehet a vágyakból. Így 13 év alatt eddig 33 ilyen ötlet valósult meg, így lett például a Jóbarátok című tévés vígjáték-sorozatból ismert kávézóból játékkészlet, de a sorozat darabjai közé tartozik a műanyagkockákból összerakott zongora is, amelyen játszani is lehet. Az Index pedig 2019-ben egy magyar sikerről írt: Szabó Máté által tervezett Mickey egeres gőzhajóból is felkerült a palettára. Jön a szélesebb sáv? A biciklisávok hiánya felkeltette Marco Te Brömmelstroet, a University of Amsterdam városi mobilitással foglalkozó professzorának a figyelmét is, akinek a segítésével rájöttek arra is, hogy az 1980-as, 1990-es években már léteztek zöld színű biciklisávok a Lego-városokban. Tavaly pedig megérkezett a kirakósvárosokba a bevásárlóutca, amelyen már volt egy keskeny kék bicikliút is. Molly Martin, a gyártó amerikai székhelyű marketingrészlegének munkatársa szerint az új alaplap felépítése sokkal modulárisabb lesz, ezért ez jó lehetőség volt a kerékpárutak bevezetésére. Elmondása szerint a Lego Cityt a valóság ihlette, és a kerékpárutak sok város részét képezik, ezért természetes, hogy ezt is hozzáadták a lapokhoz. Marcel Steemanmost azt szeretné, hogy a vékony sáv egy sokkal szélesebb és valósághűbb bicikliúttá váljon, így épített egy ilyen verziót és feltöltötte az ötletládába. Az elképzelést jelenleg több mint 3900-an támogatják, ahhoz, hogy a gyártó szakemberei elbírálják 10 ezer támogató kell egy bizonyos idő alatt.