Lenyomhatja az Airbus a Boeing-et

Jól sikerült az Airbus új repülőgépének premierje. A párizsi légishow-n egy nap alatt 15 milliárd dollárnyi megrendelés érkezett az A321XLR típusra. A nagy vetélytárs Boeing továbbra is komoly problémákkal küszködik.

Egy nap alatt 200 gépre érkezett megrendelés a tegnap megnyílt párizsi légishow első napján az Airbus új modelljére. A nagy hatótávolságú A321XLR különlegessége az, hogy keskenytörzsű gép, s mint ilyen költséghatékonyabbnak tűnik, az elmúlt években domináns vastagtörzsű verzióknál. Az páneurópai repülőgépgyártó cég új modelljének első megrendelői között van a llbanoni Middle East Airlines, és a kaliforniai központú Air Lease Corporation. Ez utóbbi egymaga listaáron 11 milliárd dolláros megrendelést adott át az Airbusnak. Ebben az új típus példányai mellett 50 darab A220-300-as és 23 A321 neo típus szerepel.

A nagy hatótávolságú A 321XLR üzleti sikere nem választható el a Boeing 737 Max problémáitól. A nagy vetélytársnak tekinthető amerikai gyártmány ugyanis egyelőre "parkolópályán" van - mintegy 500 ilyen repülőgép nem repülhet világszerte. A Boeing 737Max kudarca az ilyen típusokkal idén történt két tragédiával - az Ethiopian Airlines és a Lion Air gépeinek lezuhanása - hozható összefüggésbe. Ezt követően ugyanis a típus repülési engedélyeit világszerte felfüggesztették. A gép számítógépes rendszerében fellelt hiba kijavítása finoman szólva is döcögősen halad, és még most sem tudni, hogy mikor szállhatnak fel ismét ezek a repülők.

A gyártócég helyzetét tovább bonyolítja, hogy az elmúlt hét végén a The New York Times megszellőztette: a Maxokon túl gondok vannak a Boeing másik sikertermékével a Dreamlinerekkel is. A minden időn legkorszerűbb típusaként hirdetett gépmadárral kapcsolatban már korábban is jelentkeztek hajtómű problémák - többek közt a lengyel légitársaság, a LOT is ezért volt kénytelen leállítani a Dreamlinereket és elaggott repülőkkel helyettesíteni ezeket. A Boeing kénytelen volt bejelenteni azt is, hogy nagy érdeklődéssel várt új típusa, a 777X néven bevezetésre váró új gép bemutatkozása tovább késik. Az ok ez esetben a hajtóműveket szállító GE, amely határidőre nem tudta leszállítani a GE9X márkajelű sugárhajtóműveket.

Tavaly a Boeing ha csak orrhosszal is, de megverte az Airbust. Míg a seattlei központú cég 810 repülőt adott át a megrendelőknek, addig az Airbus csak 790-et. Az európai gyártó gyengélkedését is a hajtóművekkel kapcsolatos problémák okoztak: az egyik sikertermék az A320 és az A321-es típusok összeszerelését hátráltatták a hajtóművekkel kapcsolatos műszaki gondok. A páneurópai gyártócég ugyanakkor 2019-re már növekedést tervez. A meglevő és új típusokon kívül a tavaly megvett kanadai Bombardier által kifejlesztett, és gyártott A220 is megjelent a cég termékpalettáján.