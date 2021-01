Lerohanták a Tescót, a boltlánc készül az újabb ostromra

Roham indult az elérhető házhoz szállítási időpontokért, miután hétfő este teljes zárlatot jelentett be a brit kormány Angliában. Számos élelmiszerbolt weboldalánál voltak döccenők, annak ellenére, hogy tavaly tavasz óta folyamatosan készülnek a boltok. A Tesco például március óta több mint kétszeresére emelte házhoz szállítási és a Click and Collect szolgáltatás keretében elérhető időpontokat.

Az élelmiszerboltok házhoz szállítási szolgáltatása újból hatalmas terhelésnek van kitéve, a lezárások bejelentése után ugyanis az emberek megrohamozták a boltok internetes felületeit, hogy kiszállításai időpontot foglaljanak a BBC cikke szerint.



Itt az újabb zárlat



Hétfő este ugyanis egész Angliára zárlatot rendelt el a brit kormány az új koronavírus-változat gyors terjedésének megfékezése érdekében.

Keddtől tehát Anglia teljes lakossága újból csak a legindokoltabb esetekben - például bevásárlás, gyógyszerek beszerzése, orvosi ellátás vagy testmozgás céljából - hagyhatja el otthonát. Az iskoláknak online oktatásra kell átállniuk, és a szabadtéri sportlétesítményeknek is be kell zárniuk.



Megindult a roham



Boris Johnson brit miniszterelnök beszéde után már pár órával jeleztek problémákat a vásárlók a Tescónál és a Sainsbury's-nél is. A Sainsbury's élelmiszerbolt kedden jelezte, hogy korlátozta az online vásárláshoz való hozzáférést annak érdekében, hogy kezelni tudja a fokozott keresletet. A cég mobilappja pedig átmenetileg leállt. Mára azonban a cég szerint a szokásosak szerint működik a weboldal.



Az Ocado, online élelmiszerbolt mobiltelefonos appjában már virtuálisan kell sorban állniuk a vásárlóknak. Egyes vásárlóknak a Tesco appjával és weboldalával is meggyűlt a bajuk, amikor fizetni szerettek volna vagy kilépni. A Tesco azonban hétfőn azt mondta, hogy a műszaki osztály nem jelentett semmilyen problémát. A cég egyébként még a zárlat bejelentése előtt növelte az elérhető házhoz szállítási időpontok számát. A Tesco március óta több mint kétszeresére emelte házhoz szállítási és a Click and Collect szolgáltatás keretében elérhető időpontokat, elérve így a heti 1,5 milliót, és több mint 760 ezer a járvány által leginkább veszélyeztetett vásárló regisztrált, akik jogosultak az elsőbbségi időpontokra.



Volt már ilyen



A kereslet megugrása visszaidézi a járványügyi korlátozások kezdetén, márciusban tapasztaltakat, amikor annak ellenére, hogy mindenkit biztosítottak arról, van elég áru, a pánikvásárlások több termék esetében átmeneti hiányhoz vezettek.



A koronavírus-járvány alaposan felforgatta a kiskereskedelmi piacot Magyarországon is. Tavasszal a vevők több hullámban is megrohamozták a legnagyobb élelmiszerláncok boltjait, közben pedig rengeteg megrendelést adtak le a boltláncok online áruházaiba. Márciusban sok netes áruházat működtető boltlánc, a Tesco, az Auchan, a Spar és a CBA is időt kért, volt, hogy két hétre előre lehetett csak foglalni. Akadt boltlánc, amely a korlátozott kiszállítási kapacitások, azaz a véges számú teherautó és házhoz szállítást végző munkatárs miatt napról napra nyitott új "időablakokat" a következő 1-2 hétre, amint azok beteltek, nem adott több időpontot.