Litván fityisz az oroszok orrára

Ajtót mutatott a litván megrendelő annak az orosz cégnek, amelyet korábban a Litvániát és Lengyelországot összekötő gázvezeték építésével bíztak meg.

Az Amber Grid, a litván gázvezetékrendszer üzemeltetője bejelentette, hogy a továbbiakban nem veszi igénybe az Alvora nevű Svájcban bejegyzett orosz vállalat szolgáltatásait a lengyel-litván gázvezeték (GIPL) építéséhez - adta hírül a Rzeczpospolita.

Eddig még nem rendeltek semmilyen berendezést az orosz vállalattól, így a GIPL építésében még nincs orosz részvétel.

A felek azután különböztek össze, hogy kiderült, az Alvora az orosz ChelPipe Groupot is be akarja vonni a vezetékfektetésbe, miközben ez a cég az orosz katonai infrastruktúra fejlesztésében is részt vesz. Az Amber Grid nemrégiben értesült erről a tényről, ezért ajtót mutatott orosz partnerének. A csővezetékhez eddig csak német, dán, brit, kanadai, amerikai és lengyelországi részegységeket használtak fel.

A GIPL-et 2021 végéig akarják befejezni. Célja, hogy erősítse Lengyelország és Litvánia gázellátási biztonságát. A vezetéken mindkét irányban lehet majd energiahordozót továbbítani.