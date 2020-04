Logóikat rajzolták át a cégek, úgy rákattantak egy vírus-kampányra

A figyelemfelhívás, az üzenet átadása és nyomatékosítása fontos - ezért ikonikus cégek önszántukból olyat tettek, amit amúgy, "békeidőben" a brand és a márkaidentitás rombolásának tartanának. Most jó ügyet szolgál.

A koronavírus-járvány lokális és globális terjedésének akadályozása számos tényezőre épül, de a társadalmilag adható válasz egyik alaptétele, hogy a korábbi szociális, társas érintkezési normákat egy időre át kell írni, és az embereknek tartaiuk kell egymástól a legalább másfél-kétméteres távolságot. Ennek fontosságát hangsúlyozandó készülnek kormányzati és céges tájékoztatók, reklámszpotok és a legkülönbözőbb kommunikációs kampányok. Ez utóbbi kategóriába sorolható, hogy a világ néhány jól ismert céglogóját is átrajzolták.

A szolidaritás és a társadalmi feleősségvállalás is szerepet játszik abban, hogy a német Audi, Mercedes, Volkswagen, de a McDonald's és a Coca Cola is megváltoztatta a logóját - írja a Designboom. Az ikonikus márkák a társadalmi távolodást hangsúlyozva rajzolták át átmeneti jelleggel a jól ismert jeleket. Az Audi mindezt olyan komolyan teszi, hogy az autógyártó weboldalát is ennek animációjával indítja:

Audi

Az animáció alatt a felirat: a felirattal : "Tartsd távolságot". az üzenet: "maradjon otthon, tartsa meg távolságot, maradjon egészséges, támogassuk egymást - együtt vagyunk".

A Volkswagen is a főoldalán hozza a távolságtartással átrajzolt logóját, igaz, az alatta lévő felirat - "Köszönöm, hogy megtartod a távolságot" - a VW magyar oldalán - a logó átrajzolását nehezen beaztonosítható #maradjotthon #vigyázzunkegymásra hastegekre cserélődött.



Volkswagen Volkswagen

A Mercedes-Benz logója is a szükséges távolságtartást megjelenítve alakult át, ők a háromágú csillag és a körülötte lévő gyűrű közti kontaktot rajzolták át távkapcsolattá:



Mercedes Mercedes



A Designboom cikkében hivatkozik még a McDonald's Braziliában szétválasztott ikonikus aranyíveire, és ara, hogy a Coca Cola - ahogyan az egy Twitter bejegyzésből kölcsönvett cikk-nyitóképen is látszik: - a Time's Square-en lévő óriásreklámját alakítottá át azzal az üzenettel, hogy a távolságtartás most az együtt maradáshoz a legjobb megoldás.