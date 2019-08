Magyarország is felkerült a Tesla rendelési oldalára

Egy lépéssel közelebb kerültünk a hazai Tesla képviselethez, mivel pénteken elérhetővé vált a Tesla holnapján az autók rendelési aloldalán a magyar zászló - írja a villanyautosok.hu.

A portál szerint egyelőre a komplett magyar aloldal nem jelent még meg, így egy picit trükkös rátalálni az új rendelési lehetőségre.

Ha ellátogatunk a Tesla hivatalos weboldalára, akkor még mindig csak "Other Europe" van a kelet európai országok zászlói helyett. Ha azonban kiválasztjuk valamelyik jelenleg is gyártott autó rendelési oldalát, akkor többek között hazánk is feltűnik a választható opciók között.

A cég egy Twitter-bejegyzést is közzétett ezzel kapcsolatban.

Hint: starts with P and ends with oland, Hungary, Romania and Slovenia.



Model 3 orders are open today in 🇵🇱 🇭🇺 🇷🇴 🇸🇮 - Tesla (@Tesla) August 23, 2019

A nettó árakat euróban tüntetik fel: a legolcsóbb Model 3 nettó 39,500 eurónál indul, amire a szokásos 880 eurós szállítási és dokumentációs költség rakódik. Így az autó vételára 328-as árfolyamon közel 16,5 millió forint, plusz 290 ezer forint egyéb költség.

Bár a hivatalos weboldal továbbra is Service Centert jelez Budapestre, nehéz elképzelni, hogy a magyar leányvállalat bejegyzésénél ne regisztrálnák be a gépjármű értékesítést is mint tevékenységet ezzel megfosztva hazai ügyfeleiket a 1,5 milliós állami támogatás lehetőségétől. Erre még nem volt példa más országban - írja a portál.