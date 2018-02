Magyarországon bővít egy autóipari multi

Új autóalkatrész gyártó üzemet hoz létre Újhartyánban a svájci tulajdonú REHAU-Automotive Kft., a beruházással 727 új munkahely jön létre - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten az MTI szerint.

A beruházással Magyarország megerősíti a pozícióját az európai autóipar egyik fellegváraként. A digitális korszakra átállás zászlóshajója az autóipar, így az az ország, amely ezen a területen versenyképes, a jövő gazdaságának egészében versenyképes - magyarázta. Hozzátette: az autóipar az egyik leginnovatívabb ágazat, így ez a kulcsa a sikerességnek az új gazdasági korszakban - mondta el Szijjártó Péter.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy a REHAU-Automotive a Magyarországon jelenlévő autóipari beszállító vállalatok között az egyik legfontosabb, és a világpiacon is az egyik vezető cég, a világ legnagyobb autógyárainak beszállítója. A cég győri telephelyén is bővít, amit az Audi növekedő igénye indokol - amely szintén bővít Győrben. Az újhartyáni zöldmezős beruházás oka pedig az, hogy a Mercedes már a második gyárat építi Kecskeméten, és ott is az egyik legfontosabb beszállító a REHAU-Automotive.

A multi komoly nemzetközi vállalat, ezért is megtisztelő, hogy nagyon erős regionális versenyben Magyarország mellett döntött a beruházással - magyarázta Szijjártó, aki szerint a 2014 óta tartó kormányzati ciklusban ez a harmadik legnagyobb ilyen beruházás és a tizedik legnagyobb értékű. A kormány 7,1 milliárd forintot biztosít vissza nem térítendő támogatásként a beruházáshoz.

A miniszter azt állította az eseményen, hogy a magyar járműipar gazdaságtörténeti rekordot döntött 2017-ben, a termelési értéke 8 ezer milliárd forint fölé ment, és már 165 ezren dolgoznak ebben az ágazatban.

Olyan gyártóüzemet építenek Újhartyánban, amely a világ legmodernebb létesítményei közé fog tartozni - magyarázta a REHAU-Automotive vezérigazgatója, Markus Grundmann. Azt is közölte, hogy az új üzemben lakkozott külső alkatrészeket, például lökhárítókat és légterelőket gyártanak majd. Összesen mintegy 150 millió eurót szánnak az építkezésre, a beépített terület nagysága 63 ezer négyzetméter lesz. A munkálatok márciusban kezdődnek és 2019 áprilisában fejeződnek be.

A fotó forrása: Napi Gazdaság.

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.