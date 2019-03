Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Magyarországon "halásznak" embereket az észtek

Informatikusokat toboroznak Magyarországon az észtek. A világ első számú digitális országának cégei ugyanis éppen úgy munkaerő hiánnyal küzdenek, mint az itthoniak.

Jó fizetést, olcsó megélhetést és vonzó munkát kínálnak a balti ország cégei magyar informatikusoknak. Az interneten közzétett észt állásbörzére március 21-ig jelentkezhetnek magyar informatikusok is. A Cereer Hunt elnevezésű program amúgy tavaly indult és 5500-an jelentkeztek rá. Közülük 77-en voltak magyarok. Közülük választották ki azt a 23-at, akiket egy észtországi körutazás keretében személyes interjúkon hallgattak meg az ottani high-tech cégek vezetői.

Több mint 10 ezer informatikus hiányzik az észt vállalatainál, ezért indítottuk be az állásbörzét - fejtette ki kérdésünkre Slim Sikkut (képünkön), az észt kormány informatikáért felelős vezetője, aki egyáltalán nem tartja kudarcnak azt, hogy végül csak hét jelentkező kapott állást az ottani cégeknél tavaly. A sikeres jelentkezők többsége Dél-Amerikából érkezett Tallinba. Sikkut megítélése szerint a híres észtországi startup cégek - így elsősorban is a Taxify, a Transferwise, Veriff, Swedbank Estonia - magas presztízsű munkát ,és jó kiugrási lehetőséget nyújtanak az ottani munkára jelentkezőknek.

A kedvező munkakörülmények mellett a nyugat-európaival összevetve olcsó megélhetés valamint a nívós szolgáltatások is növelik az észt munkahelyek vonzerejét, arról nem is beszélve, hogy Észtországban szinte az egész közigazgatást, az egészségügyet és az oktatást is elektronikus alapokra helyezték.

A betöltendő pozíciókra elsősorban három-ötéves gyakorlattal rendelkező informatikusokat várnak, akinek minimum 2000 eurós havi fizetést kínálnak. Ez utóbbi önmagában nem különösebben vonzó, hiszen ennyi pénzt itthon egy kezdő informatikus is megkaphat, egy német vagy brit cég pedig ennél jóval többet is fizethet egy magasan képzett informatikusnak. Az észt munkahely előnye így csak az ottani alacsonyabb árakban és a munkafeltételekben, illetve az olcsó lakásbérleti díjakban lehet.

Az idén másodszorra meghirdetett Career Hunt akció célja csak részben a munkaerőpótlás - ismerte be Slim Sikkut. Legalább ilyen jelentőséggel bír az észt informatikai ipar goodwilljének erősítése. A kis balti állam valóságos informatikai nagyhatalomnak számít, egy sor jelentős startup - köztük egykor a Skype is - indult el innen, és itt több egymilliárd dollár feletti értékkel rendelkezdő startup működik ma is az országban. A programban- amelyre eddig már több mint ezren jelentkeztek - egyébként 14 helyi cég vesz részt.

