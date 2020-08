Maszkmizéria: a szigor agresszívvá teszi az utasokat

A légi közlekedés ugyan újraindult, de ez már nem olyan élmény, mint a koronavírus-járvány előtt volt, hiszen szigorú biztonsági előírásokat kell betartani, ami kényelmetlenséggel jár. Félő, hogy egyre több lesz az incidens, mert az utasok nem tudnak, vagy nem akarnak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Július végén két magyart fejenként ezer euróra büntettek, mert egy Budapestről Münchenbe tartó járaton nem voltak hajlandóak maszkot viselni.

A koronavírus-járvány előtt se volt példátlan, hogy egy magából kikelt utas miatt nem tudott felszállni egy repülőgép, vagy épp kényszerleszállást kellett végrehajtani. Mindez nyilván kényelmetlenséget okoz a többi utasnak, akár egyéb kárt is, ha lemaradnak az átszállásról.

A koronavírus-járvány (Covid-19) felfutásakor lényegében megszűnt a légi forgalom, most, a korlátozások részleges feloldásával pedig egy merőben más utazási élményt kell megszokniuk az utasoknak és a személyzetnek egyaránt. Mások az amúgy is szigorú biztonsági feltételek a reptereken az állandó kézfertőtlenítéssel, a távolságtartással, és ami talán a legkényesebb pont, az állandó maszkviseléssel. Legyen bármilyen hosszú egy út, a reptéri várakozástól kezdve egészen a célállomás repteréből való kilépésig szinte mindenhol kötelező az arc elfedése.

Kevés a türelem

Épp a maszk bizonyul sokszor az amúgy sem példa nélküli konfliktusok egyik legfontosabb kiváltó okának. A CNN által megszólaltatott légi forgalmi dolgozók szerint az elmúlt időszakban robbanásszerűen nőtt az előírások megszegése az Egyesült Államokban repülő utasok körében, és ezek jelentős része a maszkviselés miatt volt. Előfordul, hogy valaki elfelejti feltenni a maszkját miután evett vagy ivott, de sok olyan eset van, amikor tudatosan nem hajlandó egy utas együttműködni a légitársaság személyzetével.

A CNN-nek a Delta légitársaság azt nyilatkozta, hogy a járvány utáni időszakban jóval több mint száz olyan esetük volt, amikor egy utas megtagadta a maszkviselést. Ez még a jobbik eset, ilyenkor az adott személyeket kitiltják a légitársaság járatairól, vagy megbüntetik őket.

Így járt július végén két magyar is, akiket fejenként ezer euróra büntettek, mert egy Budapestről Münchenbe tartó járaton nem voltak hajlandóak maszkot felvenni, pedig erre többször felszólították őket. Országonként és légitársaságonként eltérő a gyakorlat és a szigor foka, a két magyart őrizetbe is vették Németországban és a helyi sajtóinformációk szerint büntetőeljárás is indult ellenük.

Eldurvulhat a helyzet

Sokkal nagyobb aggodalmat jelent a repülőgépek személyzetének, ha elfajul a helyzet. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) már a covid-19 előtt is arról számolt be, hogy amúgy is egyre több a repülőgépeken az agresszív incidens. Ez leginkább az ittas, rendetlenkedő utasok miatt van, amelyek olykor a repülésbiztonságot veszélyeztető helyzeteket, kényszerleszállásokat eredményeznek.

Amerikában attól tartanak, hogy a maszkviselet egy újabb feszültségforrás lehet, különösen úgy, hogy vakcina hiányában még beláthatatlan ideig együtt kell élniük az utasoknak a maszkviseléssel járó kellemetlenségekkel.

A napokban tört ki emiatt verekedés egy Amszterdamból Ibizára tartó KLM járaton, ahol két utas nem volt hajlandó eltakarni az arcát, és közben sértegette a többieket.

A CNN-nek nyilatkozó légi forgalmi dolgozók is leginkább attól tartanak, hogy egyre több elfajuló, verekedésbe torkolló helyzettel találkozhatnak, ahogy az utazó közönség egyre kevésbé viseli a maszkviseléssel járó kellemetlenségeket, vagy épp nagyobb valószínűséggel tölti ki a dühét olyanokon, akik szándékosan megtagadják az együttműködést. Az Egyesült Államokban nemcsak hanyagság, hanem hitvita is a maszkviselet, az önérzetesek alkotmányos jogaik sárba tiprásaként élik meg, hogy kötelezően fedni kell az orrukat és a szájukat.

A Napi.hu érdeklődött több helyen, hogy az európai közlekedésben milyen tapasztalatok vannak. A Wizz Air nem adott felvilágosítást, az Airlines for Europe (A4E), a kontinens légiforgalmának 70 százalékát lefedő képviseleti szervezet sem vezet ilyen nyilvántartást. Annyit elárultak, hogy az általános tapasztalatok szerint Európában az utasok többsége betartja a biztonsági előírásokat, és hordja a maszkot.