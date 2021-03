Új élet kezdődik a pandémia után

A koronavírus tartós hatással lesz a fogyasztói magatartásra, a járványt lecsengését követően ugyan a kereslet élénkülése várhatóan erőteljes lesz, de jelentős eltérések lesznek fogyasztói csoportok és iparágak között - derül ki a McKinsey Global Institute tanulmányából.

A friss elemzés szerint az Egyesült Államokban a jövedelem és az életkor szerint eltérő ütemű lesz a fogyasztás visszatérése a korábbi szintre, míg Európában valamivel kiegyensúlyozottabb, de lassúbb felívelésre érdemes készülni.

A prognózis alapján az online bevásárlás, a virtuális orvos- és kórházlátogatás, a lakberendezés valószínűleg tartósan velünk marad, miközben a távoktatás, a repülés, valamint az élő események látogatottsága várhatóan visszatér a pandémia előtti szint közelébe, ám bizonyos módosulásokkal: például a digitális eszközöket az általános és középiskolákban továbbra is használni fogják.

A járvány okozta sokk teljesen más, mint bármelyik korábbi válság, ezért is lehet reménykedni a gyors felépülésben. A korábbi recessziókkal ellentétben most nem kell a fogyasztók túlzott eladósodottságától tartani, ahogy a konjunktúra hosszú távú ingadozásaitól sem. A személyes találkozásokra épülő szolgáltatások - különösen az utazás, a vendéglátás és bizonyos szórakozási formák - gyors visszapattanása várható. A megtakarítások is masszívan emelkedtek az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában, így sok háztartásnak bőven van elegendő jövedelme ahhoz, hogy ismét költsön.

Azonban a fiatalok és az alacsonyabb jövedelműek, akik közül sokan olyan szektorokban és munkakörökben dolgoznak, amelyeket a leginkább sújtott a járvány, és amelyeknek a létét a felgyorsult automatizáció és digitalizáció is fenyegeti, valószínűleg komoly nehézségekkel néznek szembe, miután a gazdaságélénkítés miatt folyósított támogatások elapadnak. Amennyiben a kereslet visszatérése nagyon egyenetlen lesz, tovább mélyülhet a szakadék a fogyasztói rétegek között, és tovább növekedhet az egyenlőtlenség az Egyesült Államokban.

Európában a rövidtávú foglalkoztatásélénkítő programok segítettek fenntartani a foglalkoztatottság korábbi szintjét, ezért nagyobb az esélye annak, hogy a dolgozók meg tudják tartani a munkahelyeiket, és elkölthető jövedelmük is marad 2021-ben. A sűrűbb szociális háló, továbbá az alsó jövedelmi osztályba tartozók megsegítését célzó mechanizmusok is támogatják a fogyasztás növekedését. Ám a magas jövedelmű rétegek nem tudtak olyan mértékben megtakarítani, mint az Egyesült Államokban, és a fogyasztás visszaesése is nagyobb volt Európában.

A vállalatoknak pedig nemcsak azzal kell szembenézniük, hogy a fellendülés nem lesz minden szektorban azonos mértékű, hanem azzal is, hogy a járvány a versenyfeltételeket is újraírta: új szereplők és üzleti modellek, innovációk tűntek fel, amelyek alapvető befolyással lesznek egyes termékekre és szolgáltatásokra.

A kormányzatok számára pedig kihívás lesz például a fogyasztást stimuláló makrogazdasági intézkedések megfelelő egyensúlyát megtalálása, a piac változásaira reagáló szabályok alkalmazása, illetve a járvány hosszú távú hatásainak kezelése, különös tekintettel a növekvő egyenlőtlenségre - vélik a McKinsey tanulmányának készítői.