Még közelebb lép a lakóházakhoz a Tesla

Az elektromos autóipar fenegyereke, Elon Musk évek óta erőlteti, hogy a lakossági fogyasztási láncba is beépüljön a márkával. Ez teremtette meg a Powerwallt és Tesla Solar Roof-ot, hogy aztán az elegáns akkupakk és láthatatlan napelemes tető után a kettőt összekötő elemet is "a nevére vegye". Megjelent a Tesla Solar Inverter.

Kiaknázva eddigi elektromos energetikai tudását, napelemes invertert dob piacra a Tesla - adta hírül a PV Magazine. A bejelentés onnan nézve egyáltalán nem meglepő, hogy a napelemes háztetőkre és az elektromos töltésre, illetve háztáji energiamenedzsmentre évekkel ezelőtt megoldást kínáló Tesla most a két komponens közötti összekötő elemet találta meg. Így inkább az a kérdés: mi tartott idáig?

Nos, ahogyan az utóbbi években több invertergyártó vállalat is vállalkozott arra, hogy bemerészkedjen az elektromos járművek (EV) töltési piacára, úgy érett meg a helyzet egy visszafelé járt út kísérletére. A Tesla korábban is rendre hangoztatta a rendszereiben a megfelelő inverterek fontosságát, hát most készítettek egyet maguk is. Illetve: egyből kettőt, mert a Tesla Solar Inverter 3,8 kW-os és 7,6 kW-os változatban kerül forgalomba.

A gyártó saját promószövege szerint "a Tesla Solar Inverter teljessé teszi a Tesla otthoni napelemes rendszert". Egyszerű a telepítése, kompatibilis a napelemes tetővel és a hagyományos napelemekkel is, és az installációt követően a tulajdonosa figyelemmel kísérheti a naprendszere kezelését és az energiafogyasztását is. Az inverter hatékonyságát a gyártó 97,5 százalékban adta meg, ami kicsit elmarad a piacvezető riválisok által elért adatoktól (a SolarEdge invertere például 99 százalékos hatásfokkal működik) , de a nagyobb teljesítményű inverter nem a szokásos kettő, hanem négy MPPT-vel (maximális teljesítménypont-követő) van felszerelve. A Tesla úgy tervezte meg az inverterét, hogy az szépen integrálódjon a Tesla Powerwall akkumulátorral, valamint hogy könnyen illeszthető legyen a Tesla alkalmazásokhoz (ez wifi, ethernet és mobilkapcsolatra alkalmasságot és automata frissítést is jelent). Vagyis: lehetővé teszi az áramtermelés és a fogyasztási szokások figyelemmel kísérését. Ehhez egyébként a Tesla komplett szolgáltatási csomagot is összeállít.

Az Egyesült Államokban kötelező, így a Tesla inverterében is van beépített gyorsmegszakító rendszer (amivel automatikusan elkerülhető például, hogy a feszültség alatt lévő rendszer leföldelés balesetet okozzon, hogy a rendszere"ícet húzzon"), de ami még fontosabb: a berendezésre a piacon szokásos 10 év helyett 12,5 év garanciát nyújt a gyártó.