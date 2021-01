Megizmosodnak idén az amerikai nagybankok

Az amerikai nagybankok akár 10 milliárd dollárnyi saját részvényt is visszavásárolhatnak az idei első negyedévben, amit a múlt év végi kedvező eredmények és a hitelveszteségek csökkenése tesz lehetővé.

A Financial Times című lap által idézett elemzők szerint a legnagyobb részvényvisszavásárló a JPMorgan Chase lehet, amely mintegy 3,2 milliárd dollárt költ a folyó negyedévben erre a célra. A Bank of America Corp., a Citigroup Inc., a Goldman Sachs Group, a Morgan Stanley és a Wells Fargo & Co. együttesen 7,4 milliárd dollárt fordít részvényvisszavásárlásra - idézi a cikket az MTI.

Elemzők szerint a bankok az első negyedév után is folytatják visszavásárlásaikat, a következő két évben a pénzintézetek saját részvényeik akár 15 százalékát is visszaszerezhetik.

Decemberben a JPMorgan igazgatótanácsa 30 milliárd dollár értékű részvényvisszavásárlást engedélyezett, ennek végrehajtása nincs időhöz kötve.

Ugyancsak a múlt hónapban a Morgan Stanley 10 milliárd dolláros részvényvisszavásárlási programot fogadott el, a folyó negyedévben erre a célra közel 1,8 milliárd dollárt költhet.

Több más nagybank a tavalyi utolsó negyedévi eredménye pontos ismerete utánra ígérte részvényvisszavásárlási terveinek az ismertetését.