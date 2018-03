Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megoldanák az áramtárolás problémáját

A francia állami EdF energiaszolgáltató konszern az európai piacvezető pozíció megszerzése érdekében nyolcmilliárd eurót invesztál áramtároló technológiai fejlesztésekbe 2018 és 2035 között - írja az MTI.

Az EdF már üzemeltet áramtárolásra feltölthető víztározókat, valamint áramszolgáltatói nagyságrendben akkumulátor telepeket is, de a megújítható energiaforrások ingadozó termelésének az egyenletesebbé tétele érdekében a lakossági áramtároló piac felé is nyitni kíván.

Az EdF elsősorban a hálózatra kapcsolt, és napelemet is üzemeltető fogyasztók áramtárolási szükségleteinek kielégítésére összpontosítja fejlesztési erőfeszítéseit, mert ezzel a hálózat terhelési ingadozásait is ki lehet egyenlíteni. Nagy figyelmet szentel az áramszolgáltató hálózatra nem kapcsolt, elszigetelten működő napelemes és akkumulátoros áramellátó rendszereknek is, elsősorban afrikai fogyasztók számára.

Áramtároló kapacitását 10 gigawattal tervezi növelni 2035-ig az EdF víztározóinak jelenleg meglévő 5 gigawatt áramtárolási kapacitása felett. A 10 gigawatt tárolási kapacitásból 6 gigawattot áramszolgáltatói szinten kíván létrehozni víztározós és akkumulátoros rendszerekkel, a fennmaradó 4 gigawattot pedig lakossági, vállalati és önkormányzati fogyasztóknál telepített akkumulátorokkal.

A víztározós megoldással a magasan fekvő tározókba pumpált vízzel tárolják az elektromos energiát és áramfejlesztő turbinákkal nyerik vissza. Az ilyen rendszerek nyereségessége azonban nagyon alacsony, mivel az elektromos energia ára is csak kevéssé ingadozik.

Hely partnerekkel folytatott együttműködésben az EdF 2035-re 1,2 millió áramszolgáltató hálózatra nem kapcsolt afrikai fogyasztót kíván elektromos árammal ellátni különálló napelem-akkumulátoros áramtermelő egységekkel.

Az áramtároló technológiai fejlesztés a második legnagyobb projekt az EdF megújítható energiaforrásokra való átállási programjában. Tavaly decemberben a konszern 25 milliárd eurós beruházási programot jelentett be 30 gigawatt napenergiás áramtermelési kapacitás kiépítésére 2035-ig.

A kép forrása: Shutterstock.