Megsemmisült a rockzene archívuma - százmillió dollárra perlik a Universalt

Pótolhatatlan veszteség érte a világ zeneiparát. A Los Angeles-i tűzben megsemmisült közel fémillió dal és mesterszalag. Az igazi kárt csak 11 évvel a történtek után érzékelték, ezért most perelnek a szerzők és zenészek.

Hatalmas tűz ütött ki a Universal filmstúdió területén 2008 nyarán. A 11 évvel ezelőtti tűzvészben nem csak a legendás King Kong témapark, de a szomszédos épületben tárolt zenei felvételek is teljesen megsemmisültek. Bár a filmgyár mindeddig el akarta mismásolni az ügyet, mára egyéltelmüvé vált, hogy a zeneipar végzetes veszteséget szenvedett, közel félmillió hangfelvétel semmisült ugyanis meg - s vannak olyan felvételek, amelyekből az volt az egyetlen példány.

A Universal Music Group (UMG) - a Sony és a Warner Music mellett - a világ zeneiparának egyik legjelentősebb szereplője, így nem csoda ha a veszteséglistán Chuck Berrytől a Queen együttesen, Ray Charleson, Elton Johnon, John Coltrane-en, a Police-on a Nirvanan át a Rootsig a rock és a jazz zene legjelentősebb előadói találhatók.

Most vált teljessé a veszteséglista

A The New York Times újságíróinak több éven át tartó feltáró munkájának köszönhetően most vált teljessé a veszteséglista. A UMG által meg nem erősített összesítések szerint 100 ezer hangrögzítőn félmillió dalt pusztult el a tűzben. A nagy baj az, hogy ezek között rengeteg úgynevezett mesterszalag található, s ezekből csupán egy-egy példány volt a leégett raktárban.

Az összesítések szerint nem csak a Universal, de az amerikai gigacég által korábban megvásárolt lemezcégek - Decca, MCA, ABC A&M, Geffen - teljes zenei archívuma is megsemmisült akkor. A pótolhatatlan felvétetek dollárban kifejezett értékét még csak most próbálják meghatározni, de a UMG egyik szakértője szerint legalább 150 millió dollárról lehet szó. És ez a kiinduló érték, amire a károsult zenészek és szerzők perlik az amerikai zenekiadót.

A jogi eljárást az elmúlt héten indították el Los Angelesben, amelyben a Soundgarden, a Hole rockbandák, Steve Earle zeneszerző és énekes, Tupac Shakur és Tom Petty egyik volt felesége perel. Az eljárásban a Universal felelősségét - pontosabban felelőtlenségét - kívánják bizonyítani és az előadók és szerzők nevében részt követelnek a tűzvészt követő biztosítási kártérítési összegből is. A művészek 100 millió dollárt meghaladó kártérítést követelnek.

Nem jött jókor a botrány

A francia Vivendi csoport tulajdonában álló Universal számára a legrosszabbkor pattant ki az ügy, ugyanis a filmgyár és a zenei részleg maximum 50 százalékát éppen el akarják adni. A 33 milliárd dollárosra becsült üzlettel kapcsolatban lehetséges vevőként egyebek mellett a Liberty Media tulajdonában lévő SiriusXM/Pandora, az Apple, és a kínai techóriás, az Alibaba nevét szellőztette meg az amerikai sajtó.

Az elmúlt héten bejelentett pertársaság akciója önmagában most még nem veszélyezeteti az üzletet, ám ha az elpusztult archívum többi neves vesztese is beszáll a küzdelembe azzal a helyzet egyszeriben komollyá válhat. Többek közt Elton John, Joan Baez, Yoko Ono, a Police, a Nirvana és más sztárzenekarok kárigénye ugyanis alaposan megemelheti a kártérítés "tétjét", arról nem is beszélve, hogy egy elhúzódó bírósági ügy az adásvételt is megtorpedózhatja.