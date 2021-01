Megtizedelte az Airbus dolgozóit a járvány

Otthoni karanténba vonult vasárnap az Airbus európai repülőgépgyártó vállalat mintegy ötszáz dolgozója Hamburgban, mert a cég helyi üzemének 21 munkatársát pozitívan tesztelték koronavírusra.

A vállalat tájékoztatása szerint a munkatársakat arra kérték, hogy óvintézkedés gyanánt maradjanak otthon - írja a 24.hu.

Egészségügyi tisztségviselők még vizsgálják, mi okozta a járványgóc kialakulását. Egyelőre még az sem világos, hogy a dolgozók a vírus fertőzőbb, elsőként Nagy-Britanniában kimutatott változatát kapták-e el, amely most Európa több országában is, de máshol a világon is terjed.

Az Airbus több mint tizenkétezer embert foglalkoztat a hamburg-finkenwerderi üzemében, s ezzel az észak-német város legnagyobb ipari munkaadójának számít.

Szombaton a berlini Humboldt kórházat helyezték karantén alá, miután húszan - páciensek és egészségügyi dolgozók - megfertőződtek a vírus brit mutációjával. A karantén ezerötszáz orvosra, ápolóra és a műszaki személyzet tagjaira, valamint több mint négyszáz betegre terjed ki.

A 83 millió lakosú Németországban eddig 2 147 273 ember fertőződött meg igazolhatóan koronavírussal, közülük 52 148-an haltak meg a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben. A gyógyultak száma 1 828 106.