Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megvan a hiányzó láncszem az önálló, olcsó energiatároláshoz

Hétköznapi anyagokból és elemekből megépítették a rendszert, ami a napenergiából hidrogént tud készíteni. A belga tudósok szerint még egy lépés kell, és búcsút lehet inteni a földgázfogyasztásnak.

A Flandriában található Leuveni Katolikus Egyetem (KU Leuven) kutató tudósai megépítettek egy olyan napelemes rendszert, amely napfényt használ ahhoz, hogy a legvegő nedvességéből hidrogént állítson elő. Johan Martens professzor évtizedek óta ezzel a kérdéssel foglalkozott, és bár sokáig minimális hidrogén mennyiséget tudtak csak előállítani, a közelmúltban mégis eljutottak odáig, hogy akár egy-egy napelempanel is napi 250 liter hidrogéngázt legyen képes előállítani - írja a belga VRT NWS hírportál.

Ez a fizika és a kémia egyedülálló kombinációja - mondta Martens a cikkbe ágyazott videóban egyikében újságnak, hozzátéve, hogy bár eleinte szinte keresniük kellett a felfogó-tartályban a hidrogénmolekulákat, mostanra eljutottak addig, hogy húsz panel télen elegendő lehet arra, hogy egy nagyon jól szigetelt ház külső segítség nélkül is elegendő hőt és villamos energiát termelhessen magának. A professzor kulcsfontosságúnak tartja, hogy csak olcsó nyersanyagokkal dolgozzanak, mert megfizethető és bárhol használható komplett rendszert szeretnének végül megépíteni.

Mindehhez csak hozzáadódik, hogy nemcsak szén-dioxid-kibocsátás nincs, hanem más egyéb káros anyagot sem enged a rendszer a levegőbe.

(Az más kérdés, hogy a hidrogén tárolása, illetve az annak elégetéséhez szükséges berendezések ára is nagyban növeli a költségeket, ráadásul a hidrogéngázzal kapcsolatos balesetek kockázata is nagyobb az átlagosnál. Utóbbi főként azért, mert - szemben a pb-gázzal - arról nincs elegendő tapasztalata a háztartásoknak.)

A kereskedelmi forgalomba hozatalhoz a rendszer egyelőre még így is túl drága. De ennek kiküszöbölésére már egy új prototípussal dolgoznak: az egyik labormérnök otthonát alakították át úgy, hogy tesztelni tudják az energiatakarékossági technológiákat "háztáji környezetben" is. A teljes önállósághotz egyelőre nem csak igen jól szigetelt házra, de plusz napelemekre, napenergiával működő vízmelegítőre és hőszivattyúra van szükség van. Ha az új prototípus beváltja a hozzá fűzött reményeket, a laborként használt ház szomszédainak fűtését is átvállalja.