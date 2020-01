Megvan, hol gyártja majd a Ford a legtöbb európai hibridet

A Ford 42 millió eurót fordít egy alig 8500 lakosú valenciai településen lévő gyára átépítésre. Itt lesz ugyanis az amerikai autóipari óriás akkumulátorokat és hibrid járműveket gyártó európai főhadiszállása.

Szabó M. István , 2020. január 21. kedd, 12:59 Fotó: Getty Images - A Ford Kuga EcoBlue plug-in hibrid SUV bemutatója a brüsszeli Expón (2020. január 9.)

A Ford 44 éve nyitotta meg Almussafesben az üzemét, mely most új korszakhatárhoz ért - adta hírül a cég. Az amerikaiak bejelentették, hogy a valenciai üzembe 42 milliót pumpálnak be annak érdekében, hogy a gyártósorok mellett akkumulátorgyár is legyen, melyek termékét főként a két új hibrid Ford modellbe építhessék be.

Már most is itt készülnek az S-Max és a Galaxy hibridjei, de ezeket hamarosan a Mondeo és a Kuga hibrid változatát gyártó gépsorokkal is kiegészítik.

Az ígéret most az, hogy az akkumulátorgyár szeptemberben már termelni fog, és az almussafesi gyár hamarosan akár a kontinens egyik legtöbb hibrid autóját összeszerelő egysége is lehet.