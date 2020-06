Megvillant a kormánytávoli magyar géniusz

Egy orvosi technológiákkal foglalkozó magyar vállalkozás háttérbe húzódva a nagy nyilvánosság elől jelentős fejlődést futott be 25 év alatt. Alapítója szívesen eladná a céget.

Az Ultragel Hungary Kft. a világ egyik legjelentősebb ultrahanggél-előállítója, több mint ötven országba exportál, technológiája eljutott Egyiptomba és Kambodzsába is - mutatja be a magyar vállalatot a G7. Mostanra már nemcsak gélek gyártásával foglalkoznak: az Ultragel rendezte be például a kiskunhalasi járványkórházat, az elmúlt hónapokban pedig őrületes mértékben rohanták meg a céget kézfertőtlenítőit vásárolva.

Amikor Komáromy Balázs 1996-ban belevágott a vállalkozásba, emlékei szerint két magyar vállalat gyártott ultrahang gélt, de "nagyon kis tételben és nem is a legjobb minőségben". Az indulást a nagyapjától kapott kezdőtőke tette lehetővé. Egy vegyésszel állt össze saját gél kifejlesztésére. Az üzleti kapcsolatok kiépítése érdekében Komáromy hosszú éveken át járta a kiállításokat és kereste fel a partnereket személyesen szerte a világban. Ma már 150-200 partnerük van 52 országban.

Eközben elkezdték bővíteni a portfóliójukat, egyrészt sportgéleket, fertőtlenítő géleket fejlesztettek, másrészt nagykereskedő-partnereikre építve elkezdtek orvostechnikai eszközökkel kereskedni. Több mint hatezer terméket forgalmaznak a sebészeti eszközöktől kezdve orvosi ruhákon át laborkészülékekig. A tavalyi 830 millió forintos árbevételük kétharmadát már az orvostechnikai eszközök értékesítése adta.

Bár a mostani járványhelyzet példátlan forgalmat és új lehetőségeket nyitott meg a közel 25 éves vállalkozás előtt, Komáromy Balázs legszívesebben már csak kívülről követné a cég jövőjét. Eddig nem kapott visszautasíthatatlan ajánlatot, de már nagyon várja. Még segítene is egy esetleges vevőnek.