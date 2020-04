Mentőövre várnak az amerikai légitársaságok

Napról-napra növekszik a légitársaságok vesztesége világszerte. Bár még nem látszik a járvány vége, az amerikai légitársaságok máris kormányzati segítségért lobbiznak Washingtonban. Úgy tűnik eredményesen.

Néhány napon belül megszülethet a légiközlekedés megmentését célzó első kormányzati segélycsomag. - számol be a The New York Times. A nagy bajban levő amerikai légitársaságok ugyanis úgy tűnik eredményesen lobbiztak azért, hogy Washington pénzügyi mentőövet dobjon nekik - már most, a járvány közepén. Nem lehet kétséges, hogy az amerikai példát világszerte követik majd a szektor ugyanis nagy bajban van.

A koronavírus által okozott veszteség a világ légiközlekedésében - is - felmérhetetlen károkat okoz. A Nemzetközi Légiközlekedési Szervezet (IATA) a hó elején még csak 63-113 milliárd dollár közötti veszteséget tartott valószínűnek, az azonban már biztosnak látszik, hogy szektor ennél bizonyára sokkal nagyobb károkat szenved majd. A világ légitársaságainak közel 90 százalékát összefogó szakmai szervezet idén az utaslétszám 11 százalékos zuhanásával és a légiközlekedési cégek részvényeinek 25 százalékos esésével számolt március elején. (A legutolsó összesített statisztika szerint 2018-ban 4,3 milliárd utas szállt repülőgépre a menetrendszerinti járatokon világszerte - ez éves szinten 7,1 százalékos növekedést mutatott.)

Az azóta eltelt időszak azonban azt mutatta, hogy az IATA március elején kiadott becslése nagyon derülátó volt, a helyzet ugyanis ennél jóval drámaibb. Az elmúlt napokban egy sor nagy légiközlekedési cég jelentette be, hogy beszünteti vagy alaposan csökkenti járatait: a WizzAir bezárta debreceni bázisát, a Ryanair szinte teljesen leállt, a Lufthansa minimálisra redukálta járatainak számát, de még a jelentős állami támogatással működő Emirates és Turkish Airlines is kénytelen volt üzemszünetet hirdetni.

Az amerikai légitársaságok unortodox módon is próbálják csökkenteni veszteségeiket. A legnagyobb helyi cég, az American Airlines például "pihenőre" küldte flottája jelentős részét. A forgalomból ideiglenesen kivont gépeket Tulsában, Roswellben, Pittsburgben, Mobileben és Greensboroban tárolják, hogy később a járvány lecsengését követően ismét könnyen forgalomba tudják majd ezeket állítani. Lesznek viszont olyan típusok - ilyen a Boeing 767-es sorozata - amelyeket vélhetően nem aktiválnak majd, hanem kivonják őket a forgalomból. Az American 36 éve nem szállított teherárút, most viszont utasok helyett cargo szállítmányokkal tölti meg például a Dallas-Frankfurt járat utasterét is. A fedélzeten egészségügyi berendezések, gyógyszerek és kellékek szerepelnek. A célállomás az amerikai hadsereg németországi bázisai.

A költségek drasztikus csökkentésére csak a dolgozói létszám csökkentésével és néhány kis lépéssel lehet sort keríteni. Az American Airlines 130 ezer fős gárdájából eddig jelentős számban - a gyors visszarendeződésben bízva - nem bocsátottak el. A karbantartási kiadásokat pedig "kannibalizmussal" próbálják meg ideiglenesen mérsékelni. Az utóbbi azt jelenti, hogy új alkatrészek helyett vagy mellett a földre kényszerült repülőkből szednek ki bizonyos alkatrészeket és ezzel pótolják a még szolgálatban álló repülők meghibásodott részegységeit.