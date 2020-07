Meredek bejelentést tett a világ legnagyobb kereskedelmi lánca

A Walmart be fogja zárni hálaadás napján (Thanksgiving Day) az üzleteit - jelentette be a világ legnagyobb kiskereskedelmi bolthálózata a CNN szerint. Több mint 30 éve nem volt ilyenre példa.

A kiskereskedelmi vállalatoknál épp az ünnepi vásárlási szezon átgondolása folyik a koronavírus-járvány súlyosbodásának árnyékában, ami a boltokban felhalmozódó tömegek miatt ad aggodalomra okot.

A Walmart üzletei a hálaadás napján az 1980-as évek vége óta mindig nyitva voltak, míg a szintén a Walmart birodalomhoz tartozó Sam's Club üzletlánc jellemzően zárva volt ezen az ünnepnapon - és idén is így lesz - írja a CNN.

A hálaadáskori zárva tartás mindig is feszültség forrása volt a kiskereskedelmi egységek és a munkaügyi érdekképviseletek között, különösen azóta, hogy sok bolt az elmúlt években az ünnepnapon is kinyitottak, hogy lendületet adjanak az azt követő Black Fridaynak, amit általában az év végi nagy bevásárlási rohamok kezdetének is tartanak. A kritikusok azzal érveltek, hogy ezen az ünnepen a munkavállalóknak is otthon lenne a helye a családjukkal.

John Furner, a Walmart USA vezérigazgatója a cég által kiadott közleményben elárulta, hogy a vállalat összesen mintegy 429 millió dollárt fordít a pandémia ideje alatt teljes- és részmunkaidőben dolgozó alkalmazottainak speciális bónuszaira. Az órabérben dolgozók 300 dolláros, míg a rész- és teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak 150 dolláros bónuszt kapnak fejenként. Ezt azok a dolgozók kapják, akiket július 31 után vettek fel és augusztus 20 után fizetik ki a járandóságot - közölte a vállalat.

Ez már idén a harmadik alkalom, hogy a Walmart pénzjutalomként bónuszokat ad az alkalmazottainak. Szakszervezetek és a Demokraták viszont úgy vélik, hogy a pandémia járulékos kockázatai miatt a munkavállalókat inkább béremeléssel kellene kompenzálni a készpénzek egyszeri kifizetések helyett.