Nem volt kelendő az abroncs, esett a Michelin profitja

A francia cégnek az árbevétele is visszaesett 2020-as üzleti évében, az ok ezúttal is a koronavírus.

Esett a francia Michelin-csoport, a világ egyik vezető gumiabroncsgyártójának a bevétele és a profitja tavaly - írja az MTI. Súlyos lépésre szánta el magát a Michelin A cég azt közölte, hogy 2020-ban a bevétele 20 milliárd 470 millió euró volt, 15 százalékkal kisebb az egy évvel korábbinál. Eközben az adózott eredménye 1 milliárd 730 millió euróról 625 millió euróra zsugorodott, a működési nyeresége csaknem a felére, 2 milliárd 690 millió euróról 1 milliárd 400 millió euróra esett. A koronavírus-járvány komolyan sújtotta a világ járműiparát, ami kihatott az abroncsgyártókra is - jegyezte meg a Michelin. A francia cég jelezte, hogy folytatja a beruházásokat új területeken, a cégcsoport célja, hogy 2030-ra a forgalmának legalább harminc százalékát az abroncsgyártáson kívül valósítsa meg, egyebek mellett a 3D-s nyomtatásból vagy a hulladékfeldolgozásból. A vállalat nemrég azt közölte, hogy 2300 munkahelyet szüntet meg Franciaországban egyszerűsítési és versenyképességi programjában. A tájékoztatás szerint nem lesznek elbocsátások, a nyugdíjba vonulók és az önként távozók állásait számolják fel. Az abroncsgyártó célja a versenyképesség növelése évente legalább öt százalékkal, ezért 21 ezerről a következő három évben 2300-zal csökken az álláshelyek száma Franciaországban. A csoport csaknem tíz éve küzd az abroncsgyártás világpiacának alapvető strukturális átalakulásával, amelyet elsősorban az olcsó termékek tömeges érkezése határozott meg - közölte a cég.