Míg kínaibb lesz a legendás svéd autómárka

A kínai anyavállalat, a Geely magába olvasztja a Volvo Cars robbanómotor fejlesztési és gyártási üzletágát.

A Volvo Cars motorfejlesztési és gyártási tevékenységének integrálásával a cég kínai tulajdonosa, a Geely autógyártó konszern önálló motorgyártó divíziót hoz létre a társasághoz tartozó Lotus, LEVC, Lynk és Proton márkák modelljeinek belsőégésű motorokkal és hibrid hajtásláncokkal való ellátására.

A Volvo Cars jelenleg évente 600 ezer belsőégésű motort gyárt, ami a Geely hasonló aktíváinak kapacitásával együtt évi kétmillióra emelkedik - írta az MTI.

A motorgyártó és fejlesztő tevékenység integrálása a konszern keretein belül méretgazdaságossági előnyökkel jár, csökkenti a beszerzési és fejlesztési költségeket - mondta Hakan Samuelsson, a Volvo Cars vezérigazgatója a Reutersnek. A göteborgi székhelyű svéd autógyár ezt követően több figyelmet szentelhet a teljesen elektromos hajtású prémiumkategóriás modellek fejlesztésének.

A belsőégésű motorok üzletágában valószínűleg már nem lehet növekedésre számítani, ezért is fontos a tevékenység konszolidálása és a szinergikus előnyök kihasználása a konszern keretein belül. Cégünk ezzel egy újabb lépést tett a járműtechnológia elektromosítása felé - fogalmazott Samuelsson. A tervek szerint a Volvo középtávon felhagy a dízelmotorok gyártásával és teljes egészében az elektromos és benzin-hibrid hajtású járművekre koncentrál majd, ami további nagy befektetéseket igényel az üzemagyag-befecskendezés, a turbófeltöltés és a fékezési energia-visszanyerési technológiák fejlesztésében.

A közös motorgyártó üzletág egyesíti a Volvo 3 ezer és a Geely 5 ezer alkalmazottat foglalkoztató aktíváit és nem jár munkahelyvesztéssel a svédországi üzemekben - közölte a Volvo Cars.

A Geely 2010-ben vásárolta meg a Ford Motor Co. amerikai autóipari konszerntől a Volvo Cars vállalatot. A Volvo kezdetben önállóan működött az új tulajdonos időszakában is, az utóbbi években azonban a Geely szorosabbra fűzte a konszern keretein belüli együttműködést. A cég szállítja már most is számos Geely modell motorját, valamint az anyavállalat Lynk márkájának a technológiáját.