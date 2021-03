Újra férjhez ment a világ egyik leggazdagabb asszonya

Bő másfél évvel a válás után, a világ leggazdagabb emberének, Jeff Bezosnak az exfelesége újraházasodott.

Újra férjhez ment MacKenzie Scott, az új házastársa Dan Jewett középiskolai természettudomány-tanár abban az iskolában, ahova Scott gyermekei is járnak - számolt be a The New York Times nyomán a vg.hu.

Az újdonsült házaspár jelenleg Seattle-ben él Scott négy gyermekével együtt.

Dan Jewett a Giving Pledge nonprofit szervezet honlapjának tett nyilatkozatában ígéretet tett arra, hogy segíteni fogja feleségét vagyona jelentős részének jótékony célokra történő felhasználásában.

MacKenzie Scott, Jeff Bezos' Ex-Wife, Marries A Seattle School Teacher https://t.co/Gaa5L3WAz4 pic.twitter.com/JIV8eMZPWo - BallerAlert (@balleralert) March 8, 2021

A nőnek - aki maga írónőként ért el sikereket - a saját bevallása szerint az a célja, hogy olyan szervezeteket támogasson, melyek a járvány miatt bajba jutott amerikaiaknak segítenek. Bezos exfelesége jelenleg a világ 22. leggazdagabb embere, jelenleg 53,5 milliárd dollárra értékelik a vagyonát. Így jelenleg a világ negyedik legvagyonosabb nője, Francoise Bettencourt-Meyers (73,4 milliárd dollár), Julia Flesher Koch (61,1 milliárd dollár) és Alice Walton (57,6 milliárd dollár) után.

Scott nemrégiben több mint 380 szervezetet támogatott az elmúlt hónapokban. Ez már az adományozásának második hulláma volt, még júliusban 1,7 milliárd dollárt adott 116 jótékonysági szervezetnek, így tavaly idén csaknem 6 milliárd dollárt fordított már jótékony célokra. Emellett tavaly csatlakozott a Giving Pledge kampányhoz, melynek résztvevői vállalják, hogy még életük során jótékony célra fordítják a vagyonuk jelentős részét.

A bíróság 38 milliárd dollárt ítélt meg neki Jeff Bezossal történt válásakor. Az Amazon-vezérrel 1993-2019 között voltak házasok.

Dan nagyszerű ember, nagyon örülök annak, hogy egymásra találtak - nyilatkozta nemrég Jeff Bezos a BBC szerint.