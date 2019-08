Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mindenkit érintő újítással állt elő egy lengyel startup

Egy új lengyel vállalkozás olyan szerrel állt elő, amely állításuk szerint meggyógyítja a másnaposságot. A cég hadat üzent a cukorbetegségnek is.

Egy lengyel startup vállalkozás és egy japán tudós olyan szerrel állt elő, amely kezeli az alkoholmérgezést - adta hírül a Rzeczpospolita.

A Nomi Biotech Corp.-ot tavaly alapította Marcin Jaskula és Michal Zukowski, illetve japán partnerük, Kohei Yagi. A céghez gyorsan csatlakozott egy lengyel kutató is, Jakub Urbanski.

Az új vállalkozás célja, hogy eszközöket adjon a modern élelmiszeripar ismert gyengéi, illetve a mai életmódból fakadó egyes ártalmak ellen, például az esetenként túlzott alkoholfogyasztás, illetve cukorfogyasztás ellen. Ennek érdekében gyógyhatású szereket, élelmiszer-kiegészítőket akarnak fejleszteni. Bár a poznani startup új piaci szereplő, már számos termékkel állt elő, például az Alcorythm készítménnyel, amely a májat védi alkoholmérgezéskor.

Munkájukat támogatja a Nemzeti vizsgálatok és fejlesztések központja is, amelytől eddig egymillió zlotyt (75 millió forint) kaptak. Emellett magánbefektetőket is vonz a cég, amely megcélozta az üdítőital-piacot. Ezen azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy ellensúlyozzák az édes üdítőkön keresztül az emberi szervezetbe jutó túlzott cukorbevitelt. Fel akarják venni a harcot a cukorbetegséggel és az elhízással is.