Most már így fizetnek az emberek

Egy friss, globális fogyasztói felmérés szerint, amelyet a Mastercard 19 országban végzett, a vásárlók 79 százaléka az érintésmentes fizetést választja, legfontosabb motivációként a biztonságot és a tisztaságot említve – jelentette be a fizetéstechnológiai cég.

Az egyszerűnek tűnő, napi rutin vásárlások is drasztikusan megváltoztak az elmúlt időszakban. A vásárlóknak világszerte alkalmazkodniuk kellett az új normákhoz, még ha csak olyan hétköznapi cikkek vásárlásáról van is szó, mint a tojás, a wc-papír vagy a gyógyszerek. A változás különösen a pénztárnál történő fizetéseknél szembetűnő: az emberek hangot is adtak aggodalmuknak a tisztaság és a biztonság kapcsán. A kutatás eredményei ezen felül több fontos változásra is rámutattak - írta a cég közleményében.

A Mastercard adatai szerint 2020 első negyedévében világszerte több, mint 40 százalékos növekedést mutatnak az érintésmenes tranzakciók.

A vásárlások két kiemelt területén: az élemiszerboltokban és a gyógyszertárakban ment végbe jelentős változás idén februárban és márciusban. Az érintésmentes tranzakciók száma ezekben az üzletekben kétszer olyan gyorsan növekszik, mint a hagyományos kártyás fizetéseké.

Világszerte a megkérdezettek közel fele (46 százaléka) olyan kártyára váltott a fizetéseknél, ami alkalmas az érintésmentes fizetésre. Ez az arány a 35 év alattiaknál 52 százalék.

A válsághelyzet miatt felerősödött a készpénzhasználattal kapcsolatos aggodalom és a vásárlók szívesebben használják a megnyugtatóbb érintésmentes technológiát. A válaszadók túlnyomó többsége (82 százalék) tartja tisztábbnak az érintésmentes fizetést, ráadásul így akár tizedére csökkenhet a pénztárnál eltöltött idő.

Egy olyan időszakban vagyunk, amikor az emberek nagyon figyelnek arra, hogyan vásárolnak. Ez az érintésmentes fizetések erősödését jelenheti azokban az országokban, ahol ez a technológia már eleve rendelkezésre áll, és erősödhet az új piacokon is. A vásárlók 74 százaléka ugyanis a világjárvány után is szeretné megtartani mostani, érintésmentes fizetési szokását.