A Milka gyártója is beáll a sorba

Új, környezetbarátabb csokitojásokkal vág neki a húsvéti ünnepeknek a Milkát is gyártó Mondelez. A cég az elmúlt hat hónapban több mint 192 tonna felesleges csomagolást távolított el a termékeiről Nagy-Britanniában és Írországban.

Kizöldülnek a húsvéti csokitojások a Mondelez Internationalnél is: a Milka, a Cadbury és az Oreót is gyártó cég több mint 6,4 millió műanyag "ablakot" távolított el a húsvéti csokik csomagolásáról, a lépés a vállalat "Pack Light and Pack Right" stratégiájának része - írja a Talking Retail kiskereskedelmi portál.

Viszlát műanyagnak, viszlát karton!

A cég lépése a gyakorlatban azt jelenti, hogy az idei húsvétot már megújult, ablak nélküli csomagolásban várják például a Cadbury, a Cadbury Dairy Milk, és az Oreo ünnepi édességei. A műanyagok mellett a papírpazarlásnak is hadat üzent a vállalat: 108 tonna hagyományos kartonpapírt is eltávolítottak a csomagolásokból, ezeket pedig teljes mértékben fenntartható forrásból származó kartonra cserélték.

A cég szerint a termékek újrafelhasználhatóságának növelésével és a felhasznált csomagolóanyagok mennyiségének csökkentésével fontos lépéseket tesznek a körforgásos gazdaság irányába. Az elmúlt hat hónapban több mint 192 tonna csomagolást távolítottak csak el Nagy-Britanniában és Írországban, és a húsvéti édességek megreformálása további lépéseket jelent a fenntarthatóság felé.

Lépett az Aldi is

A Mondelez mellett a brit Aldi is új termékekkel megy neki a húsvéti szezonnak. Idén a vásárlók lapos aljú tojást is választhatnak, ezzel pedig a boltlánc több tonna műanyagot spórol. Ezen kívül összesen 6 húsvéti termékcsoport újul meg és lesz teljesen műanyagmentes. A termékek csomagolásán a hagyományosan műanyagból készült átlátszó "ablakokat" például farostból készült komposztálható cellulózfóliára cserélik. Jön egy teljesen fenntartható csokoládédoboz is, amihez a betét újrahasznosított burgonyahéjból készült.

A húsvéti édességek műanyagmentesítése a műanyagszennyezés elleni globális küzdelem része. A Buksza (a Napi.hu szerkesztőségi blogja) korábban írt arról, hogy 1950-ben világszerte 11,5 millió tonna műanyagot gyártottak, 2015-ben több mint a kétszázszorosát, 322 millió tonnát, 2018-ben pedig már 359 millió tonnát. Ráadásul utóbbi mennyiségnek körülbelül a 10 százaléka köt ki évente a tengerekben, óceánokban.