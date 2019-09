Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Munkahelyi szünetet követelnek a klímaváltozás miatt - itt a német javaslat

A klímaváltozás miatt az elmúlt években Németországban is rendre dőltek meg a melegrekordok, a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) ezért indítványozta a spanyol szieszta intézményének meghonosítását Európa legnagyobb gazdaságában is - idézi a Mérce.hu.

Annelie Buntenbach, a DGB vezetőségének tagja a spanyol El Diariónak elmondta: "A klímaváltozás és a németországi hőhullámok szaporodása fényében, Észak-Európában is el kell gondolkodnunk azon, hogyan védhetik meg magukat a dolgozók" - szemlézte a portál. A szakszervezeti vezető szerint a nyári hőség kezelésével kapcsolatban Spanyolországban és Dél-Európában elég sok tapasztalat felhalmozódott.

A javaslat ellenzői szerint azonban a szieszta bevezetése felborítaná a német dolgozók napi ritmusát, és kevesebb időt tölthetnének emiatt a családjaikkal. Olyan alapvető infrastrukturális kérdéseket is felvet, hogy mikor kell a gyerekek után menni az iskolában, vagy épp hogy hol is aludnának a dolgozók a szieszta idején. A szakszervezetek is elismerik, hogy ezek a dilemmák még megoldásra várnak, de szerintük csak a tapasztalat tud majd iránymutatást adni ahhoz, hogy a német viszonyokhoz hangolják a szieszta intézményét.

Az utóbbi időben néhány cég - például a vegyipari nagyvállalat, a BASF - már bevezette a "power nap"-et, vagyis a rövid szundiidőt, és irodáiban teret is biztosított ezekhez a rövid déli szunyókálásokhoz.