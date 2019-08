Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy a baj Szlovákiában

Súlyos helyzet alakult ki Szlovákia keleti részében, ahol a kassai vasmű nehézségei tovagyűrűztek a vasúti szállításra is. Nagy elbocsátásokat jelentettek be.

A kassai vasgyárban az acélipar nehézségei miatt nemrég leállították az egyik nagykohót, négynapos munkahetet rendeltek el, majd bejelentették, hogy 2021 végéig 2500 alkalmazottat bocsátanak el.

A Cargo Slovakia állami vasúti teherszállító vállalatnál sem rózsásabb a helyzet, a költségvetés kiigazítása miatt december végéig keleten 637 alkalmazott rövidített munkaidőben dolgozik - adta hírül a pozsonyi Új Szó.

A Cargo Slovakia napokkal ezelőtt megegyezett az alkalmazottakkal a rövidített munkahét bevezetéséről, mivel nem tud nekik elegendő munkát adni. A megegyezést a cégnél működő mind a 11 szakszervezet és a vezetőség is aláírta. Az Új Szó értesülései szerint a teherszállítás nem csak a kassai U.S. Steelben uralkodó helyzet miatt stagnál, hanem más, Szlovákiában működő olyan acélipari gyárak és vállalatok miatt is, melyek szintén jelezték a megrendelések jövőbeli csökkenését.

A KOVO vasasszakszervezet tiltakozást szervezett az U.S. Steel által bejelentett elbocsátások ellen. A 2020. március 31-ig érvényes kollektív szerződés értelmében a munkáltató nem hajt végre csoportos elbocsátást, eddig az időpontig, ám szakszervezet meg akarja hosszabbítani a moratóriumot.