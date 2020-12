Nagy dobásra készül a német Bundesliga, sorban állnak a befektetők

Több mint 20 priváttőke-társaság szállt be a versenyfutásba, hogy befektethessen a német profi labdarúgóliga legújabb vállalkozásába 300 millió eurót. A Bundesliga nemzetközi online előfizetéses rendszert dobna a piacra.

A német bajnokság két ligáját futtató Deutsche Fussball Liga (DFL) berkein belül idén, a Covid-19-es járvány miatt bevezetett korlátozások miatt jött létre az üzlet a szolgáltatás bevezetéséről, miután több cég is megkereste őket azzal, hogy segítenének a stadionbezárások és a meccsek elhalasztása miatt támadt finanszírozási problémájuk megoldásában - írja a Financial Times.

A cég fő tevékenysége egy "over the top" internetes előfizetéses szolgáltatás lenne, amellyel követni lehetne a német bajnoki meccseket, és elsősorban a közel-keleti országokat céloznák meg. A befektetők ebben a cégben vehetnének kisebbségi részesedést, amely e mellett értékesítené a Bundesliga nemzetközi jogait, adatszolgáltatásait és más üzleti ajánlatait. A liga a japán Nomura bankot kérte fel arra, hogy válaszoljon a megkeresésekre.

A mostani tervek szerint az új cégben mintegy 200-300 millió euró értékben adnának el kisebbségi részesdést, a tervezett tranzakcióval a cég értéke meghaladná az egymilliárd eurót a lap értesülései szerint. Az új cégben ugyanakkor nem lennének benne a Bundesliga otthoni televíziós közvetítési jogai, amelyeknek értéke szezononként elérheti az 1,1 milliárd eurót.

Az ügyhöz közelálló források által nevesített 20 érdeklődő tőkebefektetési társaság nem kívánta a lap értesüléseit kommentálni, ahogy a DFL sem. Az FT szerint a Bundesliga vezérigazgatója Christian Seifert a német labdarúgóklubokat majd december 7-én tájékoztatja a tervről, hogy aukciót tartanak az érdeklődők számára.

A hatalmas érdeklődés jól mutatja, hogy a priváttőke társaságok mennyire szívesen élnének azzal a lehetőséggel, amelyet a Covid-19-es járvány teremtett meg a világ legnépszerűbb sportjába való befektetésre. Ezek a cégek hatalmas tőkén ülnek, amelyet dolgoztatni kellene, hogy valamilyen hozamot termeljen, s egyre kreatívabb módjait találják meg ennek a hagyományos, egyszerű kisebbségi részesdésvásárlások mellett.

A CVC és az Advent International, az érdeklődők között itt is szereplő két priváttőke cég jelenleg egy 1,6 milliárd eurós tranzakcióról tárgyal, amelyben részesdést szereznének az olasz Serie A-ban, az olasz bajnokság első osztályában. Az a tranzakció az olasz bajnokság közvetítési jogait is birtokló céget 16 milliárd euróra értékelné. Eközben számos cég megkörnyékezte már hasonló üzlet reményében az English Football League-t is, amely az angol bajnokság alsóbb osztályainak bajnokságát rendezi.

A Bundesliga tisztségviselői arra hívták fel a figyelmet, hogy a német bajnokság pénzügyi pozíciója jóval stabilabb a versenytársakénál. Júniusban írtak alá egy négyéves szerződést a bajnokság belföldi közvetítési jogainak értékesítéséről 4,4 milliárd euró értékben. Ez 5 százalékkal alacsonyabb az előző négyéves ciklusban kapott összegnél. A német foci a tavaszi leállást viszonylag jól úszta meg, az egyik első volt, amely visszatért a meccsekhez és a közvetítésekhez és így sikerült elkerülnie az angol ligával ellentétben azt, hogy hatalmas összegeket kelljen a szponzoroknak és a közvetítőcégeknek visszafizetnie.