Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy dobásra készül Habony Árpád

A Válasz Online értesülése szerint Habony Árpád cégének részvételéve indult új hírügynökség londoni székhellyel, a vállalkozásban részt vesz Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete is.

V4 News Agency (V4NA) néven indult új nemzetközi hírügynökség Habony Árpád befolyási övezetében - adta hírül a Válasz Online. A központi médiaholding tavalyi bejelentése óta ez a legnagyobb kormányközeli sajtóprojekt: az üzem londoni székhellyel, félszáz újságíróval indul, és a magyar mellett angol nyelven is sugároz.

A hírportál úgy tudja, a V4NA kiadójának tulajdonosai 57-40-3 arányban a New Wave Media Group Kft. (melynek legismertebb terméke az Origo), a Habony Árpád-féle Danube Business Consulting és - hogy a sztori még "államibb" legyen - Magyarország rendkívüli és meghatalmazott londoni nagykövete.

A V4 News Agency impresszuma szerint főszerkesztője Tóth Tamás, kiadója a Londonban bejegyzett V4NA LTD., székhelye is a brit főváros. A V4NA hétfőn kezdett életjelet adni magáról: elindult Twitter-csatornája, hírei megjelentek az Origo és más kormánylapok hírei között. Az 50 fős újságírói gárda egy része a Figyelő, valamint a Habony Árpádtól a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) ölébe hullott Modern Media Group (MMG) Zrt. "árváiból" verbuválódik, és a stábból sokan ki is költöznek emiatt.

Egy ideje hallhatóak háttérbeszélgetéseken, hogy a honi médiatulajdonosi körből a KESMA-nak "felajánlott" lapjai miatt lényegében kiszorult Habony Árpád nemzetközi színre lép, és hamarosan bejelentik az új kormányközeli médiaprojektet: egy londoni székhelyű, nemzetközi hírügynökséget. A cél a magyar kormányzati üzenetek és világmagyarázatok hatékonyabb terítése angol nyelvű környezetben.