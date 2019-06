Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy dolgokra készül a Wizz Air

Húsz új Airbus A321XLR típusú repülőgépet vásárol a Wizz Air az európai repülőgépgyártótól, a megállapodást a párizsi légi szalonon jelentették be - közölte az Airbus az MTI-vel.

Az üzletet a Wizz Air szakmai befektetőjével, az amerikai Indigo Partnersszel kötötte az Airbus. Az amerikai cég összesen 50 darab Airbus A321 XLR-t vásárol, amelyből 32 új megrendelés, 18 pedig a korábban kért A320neo családra leadott rendelés konvertálása másik típusra. Az Indigo Partners a Wizz Airhez 20, az amerikai Frontier-hez 18, a mexikói JetSMART-hoz 12 új gépet telepít majd.

Az üzlet piaci értékéről a gyártó nem közölt adatokat, és azt sem tudni, hogy mikor érkezhetnek meg az első példányok.

Az Airbus a párizsi légi szalonon jelentette be, hogy elindítja az A321XLR típus kifejlesztését, amely az A321neóhoz képest nagyobb, 8700 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, ezzel már hosszútávú járatokat is teljesíteni lehet. A gyártó eddig 150 példányra gyűjtött be megrendelést a típusra egyebek közt a Qantastól, az Iberiától, az Air Lingustól és a magyar származású Steven Udvar-Házy által birtokolt ALC lízingcégtől.

Az Airportal.hu helyszíni tudósítása szerint Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a megállapodás bejelentésekor azt mondta, a dubaji és asztanai útvonalaik sikeresek, ezért egy keskeny törzsű, de hosszú távú járatokat teljesítő géppel a jelenlegi üzleti modellt követve tudnak majd újabb útvonalakat nyitni.

Váradi korábban többször is kizárta, hogy a Wizz Air belépjen a hosszútávú járatok piacára, mert a társaság üzleti modelljébe nem fér bele ezen járatok üzemeltetése. Most az általuk is használt Airbus A320-as család további hatótávolság-növelése teremtett új helyzetet.