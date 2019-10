Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy elbocsátás a magyar Audinál - több mint ezer embert küldenek el

Az Audi Hungaria Zrt. győri gyáránál jelentős létszámcsökkenés van folyamatban. A munkavállalóknak nagyjából egy hónapja jelentette be a gyár vezetése, hogy 1200 emberrel csökken a dolgozók száma a közeljövőben - tudta meg a G7.hu.

Több ott dolgozó is azt mondta a portálnak, hogy a létszámcsökkentés folyamatos. Ennek elsődleges módja, hogy a határozott idejű szerződéssel rendelkezők nem kapnak új szerződést annak lejártakor.

Az egyik Audi-dolgozó szerint ezenkívül a nyugdíj előtt állókat is megpróbálják nyugdíjaztatni.

Az G7.hu-nak az Audi azt válaszolta, hogy "cáfoljuk, hogy 1200 munkatársat el fogunk bocsátani". A cég állásfoglalása szerint "az átalakulási folyamat javában zajlik a járműiparban, a konszernben, és az Audi Hungariánál is, amely nagy kihívások elé állítja a vállalatot". Az utóbbit azonban nem részletezték. Mindenesetre a folyamat keretében "valamennyi vállalati folyamatunkat felülvizsgáljuk, amely természetesen szinergiákat is teremt minden üzleti területen, így az átalakulási folyamat hatással van a foglalkoztatásra is".

A határozott idejű szerződések meghosszabbításáról még annyit közöltek, hogy az "a jövőben is a piaci igényektől és az abból kialakított mindenkori termelési programtól függ".

Aaz alkalmazottak adatai alapján a létszám csökkenése már tavasszal elindult. Négy hónap alatt több mint háromszázzal kevesebb alkalmazott dolgozik (az augusztusi adata alapján 14 ezer ember) a magyar Audinál, amely az ötödik legnagyobb foglalkoztató Magyarországon - írta a portál. Így az állomány csaknem tizedét érintheti a létszámcsökkentés.

A háttérben az elektromos motorok egyszerűbb gyártása áll, azaz nincs ennyi emberre szükség a villanymotorgyártáshoz - mondta a G7.hu-nak egy győri dolgozó.