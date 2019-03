Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy elbocsátásra készül a Ford

Több mint ötezer németországi dolgozójának elbocsátását jelentette be a Ford. Az amerikai autógyártó csökkenteni akarja létszámát az Egyesült Királyságban is. A cél, hogy az európai operáció nyereségesen működjön - számolt be a Portfolio.hu.

A Ford még januárban jelentette be, hogy nagy átalakításokra készül Európában. E terv részeként az autógyártó most bejelentette, Németországban több mint ötezer dolgozótól válnak meg, továbbá leépítések lesznek az Egyesült Királyságban is - írta a portál a Reuters alapján.

A modellpalettát is átalakítják, a kevésbé jövedelmező modellek gyártása megszűnhet. Konkrét példaként a saarlouisi üzemben készülő C-Max gyártásának tervezett beszüntetését említették, amely helyett a nyereségesebben értékesíthető SUV-modellekre vagy éppen a haszongépjárművekre koncentrálnának a jövőben.

Az európai operáció veszteséges, holott korábban a Ford vezetése ígéretet tettek a befektetőknek, hogy az európai tevékenységének üzemi marzsa el fogja érni a 6 százalékos szintet hosszútávon.