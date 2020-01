Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy szégyenben maradhat Budapest

Egy hónap múlva komoly díjért folyó, nemzetközi női teniszversenyt kellene rendezni Budapesten, ám senki sem tudja, hogy lenne az esemény. Ha elmarad, akkor jelentős kártérítést kell fizetni.

A hivatásos női teniszezők szervezete, a WTA naptára szerint február 17-23. között Budapesten lesz a Hungarian Ladies Open. Harmincnyolc nap múlva kezdődne a 251 750 dollár összdíjazású esemény, amelyre a főtáblás nevezést január 6-án már lezárták, ám egyelőre senki sem tudja, hol lesz a torna - írja a 24.hu.

A verseny adatlapját (fact sheet), amelyen minden apró részlet mellett a helyszínt is kötelező feltüntetni, a szabályzat szerint a szervezőnek minimum tíz héttel a verseny kezdete előtt be kellett volna küldenie a WTA-hoz. Ezt nem lehet megtalálni a WTA honlapján. A versenynaptárban ugyanebben az időpontban szereplő Dubai Open hivatalos adatlapja rég fent van. Az esemény magyar honlapja sem tájékoztat arról, hol lesz tenisztorna Budapesten. Az is furcsa, hogy a Magyar Tenisz Szövetség hazai kommunikációjában sosem vállalta fel a versenyt mint rendező.

A szövetség hivatalos honlapja tavaly novemberi cikkében azt írta, hogy a 2020-as WTA-naptárban februári dátummal szereplő Hungarian Ladies Openre nincs szerződése a Magyar Tenisz Szövetségnek a jogtulajdonossal, illetve nincs anyagi forrás az államtól, így azt ezen körülmények között nem lehet egyedül megrendezni . Ennek ellentmond, hogy a WTA-honlapján jelen pillanatban is Richter Attila van feltüntetve versenyigazgatóként, ami a tenisz világában azt jelenti, hogy az MTSZ főtitkáránál futnak össze a tornarendezés szálai.

Olyan még nem nagyon volt, hogy egy leadott nevezési listás WTA-tornát alig egy hónappal a rajt előtt bárki is visszamondott volna. Amennyiben mégis megtörténik ez, úgy a teniszvilág egyik nagy blamázsa lesz Budapesthez köthető, ahol valakinek állnia kell a visszalépés után valószínűsíthető kártérítést. Ez a 24.hu információi szerint 150-200 millió forint is lehet.