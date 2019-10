Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy változás jön a Lidl pénztárainál - a régióban érkezik, ami még a németeknél sincs

Míg Németországban nem tervez önkiszolgáló pénztárakat bevezetni a Lidl, Lengyelországban megteszi, részben a munkaerőhiány miatt. A változtatást tesztnek is szánják, hogy kiderüljön, beválik-e az új szisztéma

Lengyelországban is kezd terjedni a nagy kereskedelmi láncoknál az önkiszolgáló pénztárak rendszere. Most a Lidl szerelte fel ilyen szisztémával két üzletét, hogy tesztelje a módszert - írja a Rzeczpospolita. A poznani MM galériában ugyan felszerelték, de még nem nyitották ki ezeket a kasszákat. Emellett megjelentek egy fővárosi üzletben is

Maksymilian Braniecki, az áruházlánc lengyelországi érdekeltségének vezetője tavasszal jelentette be, hogy lesznek önkiszolgáló pénztárak is. Részben takarékossági okokból vezetik be ezeket, részben a munkaerőhiány miatt.

Ugyanilyen teszteket végez a svájci Lidl is, egyelőre meglehetősen nagy sikerrel, aminek alapján minden boltjában akar ilyen kasszákat elhelyezni. Ugyanakkor hazai területen, Németországban, nincsenek ilyen tervei a vállalatnak.

Az önkiszolgáló pénztárak az utóbbi években a nagy kereskedelmi láncoknál Lengyelországban is terjednek. Számos Auchan- és Carrefour.üzletben találkozni velük, de például a Rossmannál is előfordulnak.