Nagy változások várnak a banki ügyfelekre a közeljövőben

Hatalmas változás előtt áll a bankolás. Az ügyintézés lassan digitális platformokra kerül, a bankkártya a múlté lehet, a kereskedők pedig olyan jól fogják ismerni a vásárlót, hogy előbb elküldik neki az árut, mint hogy megrendelte volna.

Sok fejlesztést a régióban először a Magyarországon hajt végre az Intesa Sanpaolo - mondta Simák Pál, az olaszt hitelintézet magyar leányának, a CIB Banknak az elnök-vezérigazgatója a Novathon 2019 fintech konferencián. Ezek között volt például az online igényelhető személyi kölcsön, ami néhány perc alatt az ügyfél számlájára kerül.

Komoly fejlesztések

Az anyacégnek már 9 millió olyan ügyfele van, aki többféle csatornán keresztül bankol, ötmillióan applkción keresztül - mondta Massimo Tessitore, az Intesa digitális üzletágának vezetője. A mobilbankolásban nagyon hisz a pénzügyi intézmény, hatalmas előrelépés történt ezen a téren az elmúlt három évben. A fejlesztésekre sokat fordít a cég, hogy minél biztonságosabban lehessen végrehajtani az online tranzakciókat. A szakember azt állítja, a digitális platformjaik jobbak, mint a fintech-cégeké, köztük a Revoluté vagy az N26-é. Van például olyan pénztárca-alkalmazásuk, amelybe nem csak a bankkártyákat és a hűségkártyákat, de a hivatalos iratokat is beregisztrálhatják a felhasználók.

Az Intesa most egy pénzügyi integrátor applikáción dolgozik, amelyben az ügyfelek az összes pénzügyüket egy platformon intézhetik, több banknál is akár. Erre a PSD2 uniós szabályozás bevezetése miatt van most már lehetőség. A vállalkozások számára is készülnek újdonságokkal, például egy okos hitelezési platformmal. A kereskedők számára is készül egy olyan applikáció, amelynek a segítségével bármilyen formában elfogadhatnak fizetéseket.

Inkább a fogorvos, mint a bank

Szót kapott az eseményen a bankok egy fő riválisának tartott fintech cég, az N26 is. "A technológia megváltoztatja az üzletágakat, ezt több szektorban láttuk az elmúlt években" - mondta Andrea Isola, az N26 olaszországi ügyvezető igazgatója. Ezek lényege, hogy olyan fogyasztói élményt okoznak, amit a korábbi modellek nem tudtak. Az N26 a pénzügyi területen fejleszt, mobilbank applikációja, van, és úgy tervezik, 2023-ra már 85 millió ügyfelük lehet. A 2000-es években születettek a fő célcsoport, akik 70 százaléka úgy nyilatkozott, hogy szívesebben jár fogorvoshoz, mint bankfiókba.

Az N26 célja olyan bank létrehozása volt, amelyet az ügyfelek szeretnek. Eddig gyorsan nőttek, már 3,5 millió ügyfelük van 26 piacon főleg Nyugat-Európában, Brazíliában szeretnének első körben terjeszkedni, majd az Egyesült Államokban és Ausztráliában. Az ügyfeleket azzal próbálják megnyerni, hogy egyszerű, letisztult szolgáltatást kínálnak.

Már a megrendelés előtt a postán lesz az áru

A Big Data, az adatok kezelése óriási fejlesztéseket hozhat a jövőben. Már nem a valós idejű tranzakciókról, hanem a közeli jövő tranzakcióiról szól majd az üzlet - mondta Pietro Scarpino, NTT Data Italy vezetője, aki azt jósolja, lehetséges, hogy a jövőben meg fogják tudni jósolni, mit akar majd vásárolni egy ügyfél, és előbb indul el a szállítás, mint ahogy megrendelte vagy kifizette volna az árut.

Hatalmas változás előtt áll a bankkártyás fizetések világa - mondta Jakub Grzechnik, Visa kelet-közép-európai termékfejlesztési vezetője. Jelenleg 3,2 milliárd bankkártya van a világban, öt év múltba 30 milliárd fizetési módra lesz lehetőség. A fogyasztói élmény és elvárás változik, a plasztiklapok ideje leáldozhat. Az emberektől nem lehet elvárni, hogy folyton mindenhol begépeljék a kártyaadataikat, amikor azt sem tudják, mennyire megbízhatóak az egyes platformok. A Visa egyik megoldása a tokenizáció, amely során minden egyes tranzakcióhoz új kártyaszámot generál a rendszer.