Nagyon bezöldül a Mátrai Erőmű korábbi tulajdonosa

Talán hihetetlenül hangzik, de a német RWE azok után, hogy több mint 20 évig szenet bányászott, füstölt-égetett el Magyarországon, karbonmentes céggé válik. Na nem holnapra, de a célt és az oda vezető - eurómilliárdokban mérhető - utat már kijelölték.

Az RWE Magyarországon évtizedekig lényegében egyet jelentett a Mátrai Erőművel, és bár az első - nálunk jelentős méretűnek tekinthető - napelemrét létesítése is a német energiaóriáshoz köthető, a 16 MW-os visontai napelemes erőmű ma már nem arról híres, hogy egy meddőhányóra installálták, hanem hogy az erőművet megszerző Mészáros Lőrinc már el is adta azt.

Tévedés lenne azt gondolni, hogy az RWE a magyar lignittüzelésű áramtermelő erőmű eladásával kezdte meg az átalakulását, de azt hogy a vezetés valóban radikális változásokat akar, nem csak az eurómilliárdokban mérhető zöldenergiás beruházási programok meghirdetése mutatja, hanem az is, hogy néhány napja Essenben felvázolták, milyen is lesz az "új RWE".

Rolf Martin Schmitz, az RWE vezérigazgatója itt jelentette be, hogy az energetikai óriás 2040-re karbonsemlegessé válik.







A vállalás és a dátum onnan nézve akár rosszul is hangozhatna, hogy a német kormány 2038-ra ígéri az egész ország energetikai értelemben vett szénmentesítését, de az RWE jelenleg is inkább európai, sem mint csupán németországi hatású konglomerátum. Számos országban több vállalata is van (melyek sorsáról jelenleg, amikor az E.On-RWE portfóliócserélgetésre figyel a kontinens, vajmi keveset lehet biztosan tudni).

Az egyértlemű, hogy az RWE Renewables megújuló energiás portfóliója már jelenleg is figyelemre méltó: több mint kilenc gigawatt (GW) kapacitással rendelkeznek, miközben további 2,6 GW van jelenleg építés alatt. Rolf Martin Schmitz, az RWE vezérigazgatója ehhez illeszthető mondanivalója pedig az, hogy a cég évente nettó másfél milliárd eurót fordít a saját forrásaiból nepenergiás, szélenergiás és energiatárolós projketekre. És a partnereiket ösztönözve ezt akár évi két-három milliárd euróig sikerülhet feltornászni.

Schmitz mindezeken túli célként tűzte ki, hogy a vállalat 2040-ig karbonsemlegessé váljon. mindez messze túlmutat a nemzeti és nemzetközi éghajlati célokon, és túlmutat azon, amit más vállalatok írnak a zászlókra - mondja a vezérigazgató. Hozzátette: "A barnaszén és az atomenergia megteremtette az alapot, amelyre építjük az új RWE-t. Azokat a munkavállalókat, akik tegnap, ma és holnap a hagyományos területeken dolgoznak, a legnagyobb tiszteletben részesítjük. De minden energiának megvan a maga ideje, és most egy új fejezetet kezdünk a több mint 120 éves történetünkben."