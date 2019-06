Nagyon kemény év elé néznek az autógyárak

Hatalmasat zuhant a legnagyobb autógyártók nyeresége az első negyedévben, úgy tűnik, az iparágra kemény időszak vár az aranyévek után - állítják az Ernst & Young szakértői. A kereskedelmi háború, a szigorodó környezetvédelmi előírások és az elektromos autók térnyerése egyaránt szorítja a gyártókat.

Az idei első negyedévben hatalmasat zuhant a 16 legnagyobb autógyártó nyeresége, különösen a német és a japán cégeknél volt érezhető a visszaesés - írja az Ernst & Young iparági tanulmányára hivatkozva az Handelsblatt című német gazdasági napilap.

Az elmúlt években a veszteséget hírből sem ismerő bajor cég, a BMW eredménye ugyan nem csúszott negatív tartományba, a profitmarzsa drasztikusan zsugorodott a tavalyi év hasonló időszakához képest. Tavaly EBIT-marzsa (tehát üzemi eredményhányada, ami azt mutatja, hogy az elsődleges üzemi nyeresége az árbevétel hány százalékára rúg) rekordmagasságban, 11,9 százalékon állt. Idén az arány drasztikusan, 2,6 százalékra zsugorodott, ez kisebb mint a Fiat-Chrysleré vagy a Hyundaié - írta a német lap.

A tanácsadócég elemzése szerint a 16 legnagyobb autógyártó cég összesített profitja az első három hónapban 17,7 milliárd euró volt, ez 28 százalékkal alacsonyabb a tavalyi első negyedévben elértnél (a Renault és a Peugeot-Citroen számai nem szerepelnek az elemzésben). A japán autógyárak nyeresége átlagosan 40 százalékkal esett vissza, a németeké 28 százalékkal. A nagyobbnak számító cégek közül csak a Hyundai és a Kia tudott pozitív fejleményekről beszámolni.

A teljes autóipar lassul

Az Ernst&Young autóiparral és szállítmányozással foglalkozó részlegének vezetője, Constantin Gall szerint a teljes autóipar komoly lassulási fázisban van, s a forgalom és nyereségcsökkenés csak erősíti a vezetőkön már amúgy is elég erős cselekvési kényszert. A cégek harapófogóba kerültek. A forgalomcsökkenés mellett egyre nagyobb rajtuk a nyomás, hogy magasabb összegeket öljenek a kutatási és fejlesztési tevékenységbe. Az elektromos motorok fejlesztése is hatalmas összegeket emészt fel, de ha nem foglalkoznak vele, akkor az olyan versenytársak, mint a Tesla hamar a fejükre nőnek, de invesztálniuk kell az önvezető-technológiákba is. Ráadásul eközben a kínai autógyártók is egyre inkább jönnek fel, kezdenek igazán komoly konkurenciává válni. Eközben az emissziós előírások is egyre szigorúbbakká válnak - részletezte Gall a kihívásokat.

Erre rak rá még egy lapáttal a kereskedelmi háború okozta bizonytalanság, az európai gyártókat Donald Trump amerikai elnök már kétszer is megfenyegette extra vámok kivetésével az elmúlt egy évben, és a brexit rendezetlensége sem könnyíti meg a tervezést.

Még Kínában is visszaesett az értékesítés

Az E&Y becslése szerint a globális újautó-eladások száma az első negyedévben 5,7 százalékkal, 18,5 millióra zsugorodott. A legnagyobb visszaesést a francia és az amerikai autógyárak szenvedték el, s ami az egész iparágnak nagyon kellemetlen, az eddig húzópiacnak számító Kínában is 14 százalékkal visszaesett az értékesítés. Ha az eddigi tendencia folytatódik az ázsiai országban, akkor hamarosan komoly árharc indulhat meg Kínában az autógyártó cégek között, ami további nyomás alá helyezheti a profitokat - mondta Peter Fuss, az E&Y autóipari partnere.

Kutatásra és fejlesztésre a vizsgált 16 autógyártó összesen 16,5 milliárd eurót költött az első negyedévben. A három nagy német cég, a Daimler, a BMW és a Volkswagen összesen 6,32 milliárd eurót, árbevételük 5,2 százalékát költötték el ilyen célokra, csak a Volkswagennél 3,2 milliárd euróra rúgtak a K+F kiadások - emlékeztet a tanulmány.

Fuss szerint a csökkenő forgalom az emelkedő költségekkel párosulva a verseny éleződéséhez vezet majd a piacon. Azok a gyártók lesznek majd előnyben, akik az elektromos autók és az önvezető technológiák fejlesztésére megfelelő mennyiségű pénzt tudnak fordítani. Úgy véli, ebben a helyzetben a korábbinál is több együttműködési és partnerségi programot lehet majd látni a nagy gyártók között.

